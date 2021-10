Hisense A8G è il nuovo Smart TV OLED economico

Hisense espande ulteriormente la sua gamma di Smart TV con un nuovo modello OLED, come sempre caratterizzato da un prezzo molto aggressivo. Si tratta del modello 55A8G, con diagonale di 55 pollici e si va ad affiancare ai due A9G da 55 e 65 pollici.

Hisense 55A8G punta tutto sul rapporto qualità/prezzo e su un design molto curato, una buona dotazione di porte ed è dotato delle principali tecnologie per migliorare la qualità delle immagini, dei colori (comunque già di livello superiore, grazie al pannello OLED). A differenza di altri Smart TV moderni, Hisense 55A8G ha un discreto comparto audio che non fa pensare all’acquisto di una soundbar aggiuntiva sin dal primo giorno. Il tutto guidato dal sistema operativo proprietario Hisense Vidaa, in versione 5.0 che si appoggia al chip Novatek NT72671D.

Hisense 55A8G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Smart TV OLED Hisense 55A8G è un televisore 4K da 55 pollici dal design decisamente minimalista: per circa metà della sua altezza ha uno spessore minimo, pari a quello del solo pannelli, mentre la restante metà è profonda al massimo 31 centimetri e contiene l’elettronica, gli speaker e le porte di connessione.

Porte come le 4 HDMI (tutte 2.1), le 2 USB (una 2.0 e l’altra 3.0), l’uscita ottica digitale per l’audio, quella per le cuffie, gli ingressi audio e video compositi e la porta di rete LAN. Non mancano, poi, il WiFi 5 e il Bluetooth.

Il pannello OLED non eccelle per caratteristiche tecniche, ma neanche delude: contrasto di 150.000:1, luminosità massima di 800 nit e supporto ad HDR10+, HLG e Dolby Vision. Interessante l’audio, compatibile Dolby Atmos e DTS Virtual X: 6 speaker in totale, due dei quali dedicati ai bassi, per una potenza totale di 60 Watt.

Per quanto riguarda la visione dei canali televisivi, invece, da segnalare il doppio sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2 satellitare, con certificazione lativù 4K.

Hisense 55A8G: prezzo e disponibilità

Hisense 55A8G è già arrivato in Italia e a breve sarà disponibile nei negozi fisici, soprattutto quelli delle grandi catene di elettronica di consumo, ad un prezzo ufficiale di 1.099 euro.

Non c’è ancora su Amazon, dove però arriverà certamente entro poche settimane in vista dello shopping natalizio e, ancor prima, del Black Friday.