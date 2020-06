Come impostare uno sfondo personalizzato su Microsoft Teams

Anche su Microsoft Teams, come su praticamente tutte le app per videoconferenze e videochiamate di gruppo, è possibile impostare uno sfondo virtuale per coprire quello reale, cioè la stanza dalla quale stiamo trasmettendo. Da inizio giugno 2020 è anche possibile usare come sfondo una immagine personalizzata.

Inizialmente, a partire da fine 2018, era solo possibile sfocare lo sfondo, lasciando a fuoco la propria figura. Era sufficiente per nascondere il disordine della stanza di casa trasformata in ufficio, quando milioni di persone si sono trovate da un giorno all’altro ad avere a che fare con lo smartworking a causa della pandemia da coronavirus. La fase successiva è stata quella di poter sostituire del tutto lo sfondo con una immagine o una foto, al posto della sfocatura. Adesso è arrivata la funzionalità completa, con la possibilità di scegliere l’immagine di sfondo tra i propri file. Sembrerebbe una cosa banale, ma su Teams è l’ultima novità. Ecco come usare questa nuova funzionalità.

Sfondo personalizzato su Teams: come fare

In realtà era possibile caricare uno sfondo personalizzato su Teams anche prima, tramite un trucchetto: bastava copiare l’immagine (Jpg, Bmp o Png) nella cartella %APPDATA%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads (su Mac ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds). Adesso è molto più semplice, perché lo sfondo si cambia direttamente dall’interfaccia dell’app.

Dopo aver avviato la videochiamata, quindi, dobbiamo fare click sull’icona con i tre puntini e poi su “Mostra effetti sfondo“. Oltre alle immagini predefinite e alla sfocatura, che erano presenti già prima, adesso troveremo un pulsante per aggiungere una nuova immagine. Dopo averlo premuto potremo sfogliare le cartelle del nostro computer e scegliere l’immagine personalizzata per lo sfondo delle chiamate su Microsoft Teams. La vedremo immediatamente, ma solo noi: per mostrarla anche agli altri dovremo confermare la scelta facendo click su “Applica“.

Come scegliere lo sfondo personalizzato per Teams

A questo punto siamo pronti per caricare qualunque immagine su Teams e usarla come sfondo. Ma ciò non vuol dire che vadano tutte bene. Innanzitutto, è importante la risoluzione: Teams gestisce flussi video con risoluzione massima di 1.920×1.080 pixel. Quindi, una risoluzione superiore è inutile e una inferiore potrebbe portare a vedere lo sfondo sgranato. Poi dobbiamo anche prendere in considerazione il contesto della videochiamata: se è una videoconferenza di lavoro troppa fantasia potrebbe non andar bene, meglio scegliere sfondi neutri e rilassanti per gli occhi. Ciò vale anche se vogliamo usare il logo dell’azienda come sfondo personalizzato: è possibile farlo, ma deve essere discreto, non troppo grande e non ripetuto infinite volte.