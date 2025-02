Addio Skype: ecco quando sparirà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Bernardo Ramonfaur / Shutterstock.com

Grandi novità in arrivo per Microsoft e, stando a quel che si legge su XDA, l’azienda di Redmond ha intenzione di chiudere per sempre uno dei suoi servizi più conosciuti: Skype. L’informazione è stata scovata all’interno del codice dell’ultima release della celebre piattaforma di messaggistica dove si legge chiaramente “A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams” e a seguire una nota che recita che un certo numero “dei tuoi amici è già passato a Teams gratuitamente“, un’informazione che, molto probabilmente, si aggiorna in base ai contatti salvati nella rubrica.

Perché Microsoft vuole chiudere Skype

Skype è stato lanciato nel 2003 con Microsoft che lo ha acquisito ufficialmente nel 2011, iniziando subito dopo l’interruzione di altri servizi di messaggistica, come il celebre Windows Live Messenger.

Nel 2015, l’azienda di Redmond ha provato a integrare Skype all’interno di Windows 10, un’operazione non certo semplice e che ha portato all’uscita di diverse versioni, aggiunte e rimosse dallo store ma che, effettivamente, non hanno portato a chissà quali miglioramenti nel suo funzionamento.

Il 2017 è stato l’anno di Microsoft Teams, immaginato sin dalla sua nascita come una piattaforma per la collaborazione (ispirata anche dallo stesso Skype) e progettata per competere con prodotti come Slack.

Con l’arrivo di Teams, le voci di una possibile eliminazione di Skype sono diventate sempre più insistenti, anche se in realtà Microsoft ha continuato a rilasciare (e a ritirare) aggiornamenti a un ritmo più o meno costante.

Il punto di rottura, però, è stato raggiunto con l’arrivo di Windows 11, che è stato distribuito già con Teams al suo interno; un chiaro segno, insomma, che il colosso di Redmond già da diverso tempo sta lavorando a questa “migrazione” da un servizio all’altro, aspettando probabilmente solo il momento giusto.

Poche ore fa la notizia che a partire da maggio 2025 inizierà la dismissione di Skype, informazione che, tuttavia, non è stata ancora commentata da Microsoft.

Il passaggio a Microsoft Teams

Sin dalla sua uscita Microsoft Teams è stato aggiornato regolarmente con l’introduzione costante di nuove e utilissime funzioni.

Proprio in questi giorni, ad esempio, Microsoft ha iniziato a distribuire una delle caratteristiche più richieste: la possibilità di inviare e ricevere SMS dall’applicazione, disponibile per ora solo per gli utenti con Microsoft Teams Calling Plans negli Stati Uniti, a Porto Rico e in Canada.

Del resto si tratta di una delle funzioni più richieste dagli utenti, al punto che in molti sono rimasti delusi dalla sua assenza nelle precedenti release, decidendo addirittura di abbandonare la piattaforma. Ma con l’ultimo update, anche queste persone possono tornare a utilizzare Teams.

Con l’implementazione di quest’ultima novità, dunque, Microsoft continua i suoi piani per invogliare gli utenti a passare a Teams, che intanto continua a ricevere aggiornamenti e nuove funzioni in attesa della comunicazione ufficiale della chiusura ufficiale di Skype.