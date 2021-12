Come inviare i link da desktop a smartphone (e viceversa)

Esistono numerose modalità per condividere link fra computer e smartphone (e viceversa), tuttavia non tutti conoscono le enormi potenzialità di Google Chrome, che offre numerose opzioni per effettuare questa operazione molto rapidamente. Potete trovare funzioni analoghe sia sull’app Android che sull’applicazione desktop e sono tutte incredibilmente intuitive.

Andremo a vedere dettagliatamente come inviare un link da desktop ad altri dispositivi (non necessariamente Android) attraverso il pulsante di condivisione presente nella barra degli indirizzi. Allo stesso modo, vedremo come accedere alle stesse funzionalità dall’app sullo smartphone, scoprendo le grandi potenzialità di Chrome su mobile. Infatti, se fino ad oggi non conoscevate la funzione di screenshot o long screenshot da browser, è arrivato il momento di conoscere come può semplificarvi la vita. Senza dimenticare la funzionalità di condivisione tramite QR Code o l’invio diretto ai dispositivi loggati col medesimo account Google.

Come condividere con Google Chrome (desktop)

Se utilizzate Google Chrome come browser per la navigazione su Internet da computer, dovete sapere che c’è un pulsante di condivisione che consente di inviare rapidamente i link allo smartphone. Lo potete trovare all’interno della barra di navigazione sulla parte destra, proprio accanto all’icona a forma di stella che consente di salvare le pagine fra i Preferiti.

Cliccando sul bottone di condivisione, avrete varie possibilità: potrete copiare il link, utilizzare la funzione Invia ai tuoi dispositivi, condividerlo con WhatsApp, LinkedIn, Facebook o Twitter, generare un QR code da inquadrare con lo smartphone, salvare la pagina o utilizzare direttamente la funzione Trasmetti ai dispositivi nelle vicinanze (tramite Chromecast).

La prima di queste opzioni corrisponde esattamente all’operazione di selezione dell’indirizzo web in combinazione con l’opzione Copia accessibile tramite pulsante destro del mouse.

Se selezionerete Invia ai tuoi dispositivi, Google vi permetterà di scegliere uno dei dispositivi su cui è installato Chrome e a cui è collegato lo stesso account. Dovrete soltanto selezionare uno dei modelli presenti nella lista: nel caso sia Android, riceverete una notifica che permette di aprire il link, nel caso sia iOS, potrete accedere al link soltanto accedendo all’app Google Chrome.

In alternativa, è possibile generare il QR code ed inquadrarlo con la fotocamera del telefono sul quale si vuole accedere alla pagina web. Qualora l’applicazione proprietaria non dovesse riconoscerlo, ne esistono tantissime all’interno del Google Play Store per la lettura di questi codici.

Come condividere con Google Chrome (Android)

Qualcosa di analogo è presente anche sui dispositivi Android, sui quali si possono condividere e copiare il link secondo le stesse modalità già viste su Desktop ed effettuare una serie di altre operazioni. Per il vero e proprio pulsante di condivisione, dovete cliccare sui tre puntini in alto a destra di Google Chrome, e usare Condividi per usufruire di una delle numerose opzioni disponibili.

Infatti, si può selezionare una fra le tante app di messaggistica disponibili ed effettuare uno screenshot o un long screenshot per salvare un’immagine della pagina Web ed inviarla.

Ancora una volta troviamo Invia ai tuoi dispositivi, per condividere i link con i device loggati con lo stesso account Google. Nel caso di condivisione verso una versione desktop di Chrome, comparirà una notifica che consente di aprire la pagina web a meno che il browser non sia chiuso.

Come avrete avuto modo di capire, indipendentemente dal fatto che stiate inviando un link da desktop a smartphone, o viceversa, Google Chrome mette a disposizione una serie di modalità utili per effettuare il tutto molto rapidamente e senza difficoltà.