Password backup iPhone dimenticata? Ecco cosa fare

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: A. Aleksandravicius / Shutterstock.com

Per massimizzare la propria privacy è possibile impostare una password al backup del proprio iPhone. Si tratta di un’opzione in più che Apple mette a disposizione dei suoi utenti, confermando il grande interesse per la protezione dei dati personali che da tempo caratterizza l’operato dell’azienda.

C’è, però, una questione di grande rilevanza da evidenziare: non è possibile ripristinare un backup codificato senza conoscere la password. Dimenticare il codice d’accesso può essere un problema. In questo caso, infatti, l’unica strada percorribile è rappresentata dalla creazione di un nuovo backup codificato, con l’impostazione di una nuova password.

Vediamo, quindi, cosa fare in caso di password dimenticata del backup su iPhone.

Resettare la password del backup con iOS 11 o successivo

Per resettare la password di backup del tuo dispositivo con iOS 11 o superiore, ti basta andare su Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Ripristina. A questo punto tocca “Ripristina” e inserisci la tua password di iOS e segui tutti i passaggi per ripristinare le impostazioni.

Settaggi come la luminosità dello schermo, lo sfondo o la tua schermata Home personalizzata andranno persi. Ma tutte le password dei backup codificati verranno rimosse. Di conseguenza, i backup precedenti non potranno essere utilizzati.

Con questa procedura, però, potrai usare il Finder o iTunes per creare un nuovo backup. Successivamente, sarà possibile impostare una nuova password per il backup. Puoi eseguire questa procedura dalle Impostazioni dell’iPhone.

Bisogna andare in Impostazioni > premere sul nome utente in alto > iCloud > Protezione avanzata dati e seguire la procedura per la creazione di un backup crittografato e protetto. Il backup sarà accessibile solo all’utente e non ad Apple.

Oltre alla possibilità di proteggere il proprio backup, ci sono diversi modi di proteggere l’iPhone da attacchi hacker e massimizzare la sicurezza. Da notare, inoltre, la possibilità di mettere password alle app per iPhone per bloccare accessi non autorizzati alle stesse.

Resettare la password del backup con iOS 10 o precedente

Con un iPhone dotato di iOS 10 o versioni precedenti, invece, non è possibile reimpostare la password. Se un utente ha configurato il tuo dispositivo, puoi provare a chiedergli se ricorda la chiave d’accesso per il backup dell’iPhone. In alternativa, è possibile usare un nuovo backup di iCloud oppure un backup meno recente di iTunes o del Finder.

Come creare un backup dell’iPhone su iCloud

Per creare un backup del proprio iPhone è possibile utilizzare iCloud. Bastano pochi passaggi per completare questa semplice procedura. Basta andare nelle Impostazioni dello smartphone e poi cliccare sul nome del proprio ID Apple, nella parte alta dello schermo.

Qui è presente la sezione iCloud, con tutte le informazioni relative allo spazio cloud disponibile per il proprio account (di default ci sono 5 GB gratuiti). Scorrendo la pagina è possibile accedere a Backup iCloud e spuntare l’opzione Esegui il backup di iPhone.

A questo punto, per eseguire il backup è sufficiente premere su Esegui il backup adesso. Premendo sull’icona del proprio iPhone è possibile cosa includere e cosa escludere dal backup, in modo da riuscire a completare l’operazione senza occupare tutto lo spazio disponibile su iCloud.