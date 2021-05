Come nascondere i like su Instagram e Facebook

Come tutte le novità che impattano su concetti consolidati, anche la sparizione del numero dei mi piace ricevuti dai post su Instagram ha diviso in due gli utenti del social. Da un lato coloro che hanno apprezzato la novità, dall’altro chi invece avrebbe preferito che si continuasse con il sistema di sempre.

Accontentare tutti sarebbe stato possibile se solo Instagram avesse lasciato la libertà a ciascuno di decidere se nascondere o meno i like. Così non è stato, e tutti, volenti o nolenti, hanno dovuto prendere atto della decisione di Instagram. Adesso però con un annuncio ufficiale Instagram, che fa parte della stessa holding che controlla Facebook, comunica di aver finalmente introdotto la possibilità di scegliere se nascondere o meno i mi piace sia su Facebook che su Instagram. Meglio tardi che mai, insomma, anche se nel comunicato il gruppo di Zuckerberg precisa ancora una volta che la scelta fatta a suo tempo è stata motivata dalla volontà di capire “se l’occultamento dei numeri potesse depressurizzare l’esperienza degli utenti di Instagram".

La posizione dei social sul numero dei like

Il “test" non ha fornito una risposta universale: “Persone ed esperti ci hanno detto che l’eliminazione del numero dei like si è dimostrato positivo per alcuni ma svantaggioso per altri, specie perché la gente usa il numero di mi piace per farsi un’idea della popolarità di un contenuto, se è di tendenza oppure no. Quindi ecco la possibilità di scegliere cosa è meglio".

L’annuncio pubblicato sulla sezione di aiuto di Instagram, che parla anche a nome di Facebook facendo parte dello stesso gruppo, ribadisce come il network di Zuckerberg sia costantemente alla ricerca di soluzioni che possano accrescere il controllo degli utenti sulla loro esperienza social. Per cui ecco la possibilità di decidere se visualizzare o meno il numero di like sia su Instagram che su Facebook.

Controllare la visualizzazione dei like

A partire da subito, sia Instagram che Facebook consegnano nelle mani di utenti e creatori di contenuti la possibilità di decidere se mostrare o meno i like ricevuti da un contenuto. L’aspetto interessante è che la possibilità di scelta viene consegnata sia ai titolari di un profilo, sia a chi invece fruisce dei contenuti.

Infatti viene data tanto la possibilità di nascondere il numero dei mi piace ricevuti dai propri post, in modo che gli altri utenti non possano vedere quanti se ne sono raccolti, quanto di nascondere la visualizzazione dei contatori di tutti i post che appaiono nel feed, quindi a prescindere dall’impostazione dei proprietari dei profili che si seguono o con i quali si è amici.

“In questo modo, se lo desideri, puoi concentrarti su foto e video condividi anziché sul numero dei mi piace che ottengono", spiega Instagram. La possibilità è operativa da subito su Instagram, su Facebook sembra ci stia mettendo un po’ per arrivare.

Per gestirla basta aprire l’app di Instagram, andare sulle impostazioni del proprio profilo, toccare la voce Privacy, poi Post e infine agire sul selettore della voce “Mi piace" e visualizzazioni. Per decidere invece dei propri contenuti basta toccare i tre puntini orizzontali in alto a destra di un contenuto pubblicato e infine selezionare l’opzione Nascondi il numero di “Mi piace".