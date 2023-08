Come nascondere il numero di telefono su Telegram

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Telegram è una delle app di messaggistica più utilizzate in Italia e include diverse funzionalità che puntano a rafforzare la privacy degli utenti: è possibile, ad esempio, nascondere il numero di telefono su Telegram, continuano a utilizzare l’applicazione senza alcuna limitazione.

In questo modo, è possibile chattare su Telegram senza mostrare il numero di telefono ad altri utenti dell’app. Quest’opzione può essere attivata facilmente, garantendo un immediato incremento della privacy per chi utilizza l’app.

Ecco, quindi, come nascondere il numero di cellulare su Telegram e utilizzare ugualmente l’app:

Cos’è lo username pubblico e come usarlo

Tutti gli utenti Telegram hanno la possibilità di impostare un username pubblico che rappresenterà il proprio nome su telegram. Il formato dell’username è questo @username. Chi ha Telegram può comunicare ad altri utenti il proprio username senza dover comunicare il proprio numero di cellulare.

Grazie alla funzione cerca, infatti, è possibile trovare una persona su Telegram tramite username, senza conoscere il numero di cellulare. Per creare un username su Telegram è necessario considerare le seguenti regole:

non è possibile utilizzare un username già “preso” da un altro utente

è possibile usare lettere e numero oltre all’underscore

la lunghezza minima è 5 caratteri

Una volta creato l’username, è possibile condividere il link t.me/username (sostituendo a username il codice alfanumerico scelto per il proprio account) per farsi contattare anche senza comunicare il proprio numero di cellulare.

Un altro modo per proteggere la propria privacy, oltre a nascondere il numero di cellulare, è rappresentato dalla possibilità di creare messaggi che si autodistruggono su Telegram.

Come nascondere il numero su Telegram: le impostazioni

Nascondere il numero di telefono su Telegram è semplicissimo. La procedura da seguire non dipende dalla versione dell’app utilizzata e può essere completata su Android, iOS o anche dall’app per desktop del servizio di messaggistica.

Per nascondere il numero su Telegram è sufficiente:

andare nelle Impostazioni

scegliere Privacy e sicurezza > Numero di telefono

impostare “Nessuno” sotto la voce Chi può vedere il mio numero

La modifica sarà attiva su tutti i dispositivi utilizzati con il proprio account. Creando un username pubblico e nascondendo il numero, quindi, è possibile usare Telegram senza numero di telefono, senza alcuna limitazione.

Come nascondere l’ultimo accesso

Per nascondere l’ultimo accesso su Telegram basta accedere alle Impostazioni e completare un paio di passaggi. La procedura è uguale su tutte le versioni dell’app. Ecco i passaggi da seguire:

andare nelle Impostazioni

scegliere Privacy e sicurezza > Ultimo accesso e in linea

impostare “Nessuno” sotto la voce Chi può vedere il mio ultimo accesso

Anche in questo caso, la modifica sarà attiva su tutti i dispositivi con cui si utilizza Telegram.

Telegram: nascondere il numero di telefono in un gruppo

Per nascondere il tuo numero di telefono ai membri di un gruppo Telegram bisogna seguire la procedura descritta in precedenza, andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Numero di telefono. Qui è possibile scegliere tra tre diverse voci: Tutti, Nessuno o I miei contatti. È possibile aggiungere Tutti oppure I miei contatti e poi, dalla sezione Eccezioni, scegliere i Gruppi a cui non si vuole mostrare il numero di telefono.

Chi può vedere il tuo numero di telefono?

Dipende dalle impostazioni scelte. Andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Numero di telefono è possibile scegliere se il numero di telefono su Telegram può essere visualizzato da:

Tutti

Nessuno

I miei contatti

Questa scelta consente di aggiungere delle eccezioni e di proteggere la propria privacy andando a nascondere il proprio numero di telefono su Telegram.