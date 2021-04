Come usare Telegram senza numero di telefono

Tra i vantaggi di Telegram rispetto a WhatsApp, suo principale concorrente nonché l’app di messaggistica istantanea più conosciuta al mondo, c’è quello di poter comunicare con gli altri senza dover necessariamente cedere il proprio numero di telefono, un’opportunità che in certe occasioni può trasformarsi in un vantaggio non di poco conto.

Quando si mette un annuncio online e si preferisce mantenere privato il proprio numero di telefono fino a che la trattativa raggiunga le fasi finali, ad esempio, oppure quando si partecipa a gruppi particolarmente numerosi (i gruppi Telegram possono ospitare fino a 200.000 membri!). Insomma, si potrebbero fare parecchi esempi di circostanze in cui può tornare utile tenere per sé il proprio numero di telefono, e Telegram è una delle poche app di messaggistica che consente di farlo anche in maniera piuttosto semplice. Senza contare che ci si può pure registrare al servizio senza dover fornire il proprio numero di telefono, per esempio per ragioni di privacy.

Come iscriversi a Telegram senza numero di telefono

Vale la pena dire subito che non è possibile iscriversi a Telegram senza utilizzare alcun numero di telefono. È necessario fornirne uno, anche solamente per poter ricevere il messaggio SMS di conferma per la registrazione, per cui se non si vuole utilizzare il proprio si deve “aggirare" la questione.

Ci sono almeno tre alternative a cui ricorrere per completare l’attivazione:

utilizzare un numero temporaneo

utilizzare una vecchia SIM

utilizzare una SIM dedicata

Per registrarsi utilizzando un numero temporaneo ci si può rivolgere ad uno dei diversi servizi online come Spoof Box che ha dalla sua il duplice vantaggio di essere gratuito e multipiattaforma: ci sono il sito internet ma anche l’app per Android e per iOS, soluzioni tutte gratuite.

La pratica di registrarsi a Telegram utilizzando una vecchia SIM ha bisogno di poche spiegazioni, ed è probabilmente la scelta migliore in termini di semplicità ed immediatezza. Bisogna solamente augurarsi che la SIM sia ancora attiva e riesca quindi ad agganciare la rete, cosa non così ovvia se non la si utilizza da parecchio tempo.

Diversamente si può acquistare una SIM dedicata allo scopo. In passato i costi per attivare una SIM con un nuovo numero non erano moderati come adesso, per cui con pochi euro si può risolvere la questione in un negozio di un operatore oppure in uno che ne tratta più di uno. In questo caso conviene valutare l’idea di rivolgersi ad un operatore virtuale come ho. Mobile, Kena Mobile o Very Mobile, che di solito richiedono costi di gestione inferiori.

Una volta ottenuto il numero da utilizzare per la registrazione, è sufficiente scaricare Telegram per Android o per iOS e seguire la procedura guidata.

Come utilizzare Telegram senza numero di telefono

Utilizzare Telegram senza che gli altri possano visualizzare il numero di telefono è possibile impostando uno username pubblico, ossia un nomignolo personalizzato composto da lettere e numeri.

Ecco come impostare uno username su Telegram da utilizzare al posto del numero di telefono:

su iPhone: bisogna toccare la voce Impostazioni sulla parte bassa della schermata, poi su Modifica in alto a sinistra e infine su Username ;

bisogna toccare la voce sulla parte bassa della schermata, poi su in alto a sinistra e infine su ; su Android: bisogna aprire il menu laterale toccando il simbolo in alto a sinistra sulla schermata, poi su Impostazioni e infine su Username.

Una volta impostato il proprio “nome virtuale" su Telegram – che può contenere lettere, numeri e underscore, e deve essere lungo almeno 5 caratteri – questo andrà utilizzato come se fosse un numero di telefono vero e proprio.

Va tenuto a mente il fatto che su Telegram esiste la ricerca globale, per cui chiunque, una volta trovato uno username, può avviare una chat pur continuando a non conoscere il numero di telefono. Nel caso non si gradisse l’idea di essere – potenzialmente – contattati da uno sconosciuto, è consigliabile non impostare uno username.