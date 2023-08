Come nascondere lo stato online Instagram

Fonte foto: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nascondere lo “stato online” su Instagram è possibile: per proteggere la propria privacy, infatti, gli utenti del social network hanno la possibilità di eliminare la dicitura “Attivo ora” che compare sotto al nome nelle chat ed anche il puntino verde accanto all’immagine profilo nell’elenco delle conversazioni.

Si tratta di un’opzione che può essere attivata e disattivata, in modo molto semplice, direttamente dalle Impostazioni dell’app. In questo modo, quindi, è possibile non far vedere il proprio stato online agli altri utenti del social network.

Ecco come nascondere lo stato online per il proprio account Instagram.

Come non far vedere lo stato online su Instagram

Per nascondere lo stato online su Instagram è possibile attivare un’apposita opzione tra le Impostazioni del proprio account. La procedura da seguire dipende dal dispositivo utilizzato per accedere al social network. Una volta nascosto lo stato online sarà possibile diventare “invisibili” su tutti i dispositivi connessi a Instagram con il proprio account.

Con Android

Nascondere lo stato online su Instagram dallo smartphone Android è molto semplice. Bisogna accedere alla pagina del proprio profilo, premendo l’apposito tasto in basso a destra, e poi accedere al menu delle Impostazioni, premendo le tre linee orizzontali in alto a destra.

A questo punto, bisogna andare in Impostazioni e privacy > Messaggi e risposte alle storie > Mostra lo stato di attività. Dalla nuova sezione è possibile disattivare la visualizzazione dello stato online, rendendosi, quindi, “invisibili” agli altri utenti.

Con iPhone

Utilizzando un iPhone è possibile nascondere lo stato online su Instagram in pochi passaggi. La prima cosa da fare è aprire l’app del social. A questo punto bisogna premere sull’immagine profilo in basso a destra in modo da accedere al proprio profilo.

Da qui è necessario andare nel menu delle Impostazioni, accessibile premendo l’icona delle tre linee orizzontali, in alto a destra. A questo punto la procedura da seguire è la seguente: Impostazioni > Privacy > Stato di attività. Raggiunta la nuova sezione basta disattivare l’opzione (attiva di default per tutti gli account del social).

Con il PC

Per nascondere lo stato online su Instagram non c’è bisogno dell’app per smartphone. L’operazione può essere effettuata anche dalla versione web di Instagram, disponibile all’indirizzo instagram.com. Dopo aver fatto il login, bisogna cliccare su Profilo e poi scegliere l’icona delle Impostazioni (a forma di ingranaggio) presente in alto a destra.

La procedura da seguire è simile a quella vista in precedenza. Bisogna andare in Impostazioni e privacy e poi scegliere Come possono interagire gli altri con te. Qui bisogna individuare la scheda Stato di attività e disattivare l’apposita opzione. Completano l’operazione, lo stato online sarà nascosto anche quando si usa Instagram su smartphone.

Altri metodi per nascondere lo stato online su Instagram

Instagram mette a disposizione altri strumenti per nascondere lo stato online del proprio account. In particolare, è possibile rendersi invisibili a un utente specifico. Per farlo basta attivare la funzione Blocca oppure la funzione Applica restrizioni. Per prima cosa, bisogna entrare nella pagina del profilo dell’utente e poi premere sull’icona dei tre puntini in alto.

Qui sarà possibile accedere alle due funzioni citate. Scegliendo Blocca si interrompono tutti i collegamenti con l’utente. Per saperne di più è possibile dare un’occhiata alla guida cosa succede quando blocchi qualcuno su Instagram. Puntando su Applica restrizioni si limiteranno le possibilità di interazione e l’utente non potrà vedere lo stato online.