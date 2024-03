Come proteggere i dati personali su Facebook

Fonte foto: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Ci sono vari strumenti a disposizione degli utenti Facebook per proteggere i propri dati personali. Si tratta, infatti, di un aspetto curato nei minimi dettagli da Meta, l’azienda alle spalle del social network e proprietaria anche di Instagram. Gli utenti possono avere il pieno controllo sulla gestione dei propri dati su Facebook. Ecco, quindi, quali strumenti utilizzare.

Chi può vedere i miei post su Facebook?

Per scoprire chi può vedere i propri post su Facebook basta seguire una procedura molto semplice. Dalla versione web del social, infatti, è sufficiente premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra e poi scegliere Impostazioni e privacy > Controllo della privacy. Qui è possibile accedere ad alcuni collegamenti rapidi alle principali impostazioni legate alla gestione dei propri dati e della privacy. Per verificare chi può vedere i post che pubblichiamo è sufficiente andare in Chi può vedere i contenuti che condividi. Da non sottovalutare anche la possibilità di proteggere la propria foto profilo su Facebook. È anche possibile fare una rapida pulizia dei contatti di Facebook.

Gestire le impostazioni della privacy su Facebook

Per gestire le impostazioni relative alla privacy su Facebook è sufficiente seguire la stessa procedura vista in precedenza, andando in Impostazioni e privacy > Controllo della privacy e scegliere uno dei collegamenti rapidi visti in precedenza. Come detto nel paragrafo iniziale, la prima opzione è Chi può vedere i contenuti che condividi. Ci sono, però, altre sezioni utili come:

In che modo le persone possono trovarti su Facebook

Come proteggere il tuo account

Le tue impostazioni relative ai dati su Facebook

Le tue preferenze relative alle inserzioni su Facebook

Navigando tra le varie sezioni, quindi, è possibile personalizzare il funzionamento del social in modo da proteggere le proprie informazioni.

Bloccare le applicazioni su Facebook

Gli utenti Facebook hanno la possibilità di bloccare app e servizi che accedono alle informazioni del proprio account. Per gestire quest’aspetto è necessario andare in Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account > Le tue informazioni e autorizzazioni. In questa sezione, oltre a scaricare le proprie informazioni da Facebook, in modo da fare un backup della propria vita su Facebook, è possibile accedere a due sezioni molto importanti.

La prima è La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta. In questa sezione è possibile controllare quali app e servizi esterni accedono alle informazioni del proprio account di Facebook. Gli utenti possono scollegare un’attività specifica e gestire il modo in cui Facebook condivide le informazioni dell’account. Andando in Gestisci cookie è possibile selezionare quali cookie il social può usare. Disattivando tutte le opzioni sarà possibile massimizzare la privacy.

Andando in Impostazioni e privacy > Impostazioni > App e siti web, inoltre, è possibile rimuovere app e siti web collegati al proprio account Facebook. Basta individuare il servizio esterno da scollegare e poi selezionare l’opzione Rimuovi per “fare una pulizia” dei servizi esterni a cui è stato collegato l’account.