Come proteggere lo smartphone dalle cadute e dai graffi? Ecco le migliori soluzioni da utilizzare per mettere al sicuro il display

Lo schermo dello smartphone è uno dei componenti più soggetti a rotture. Basta una caduta, ad esempio su una superficie spigolosa, per danneggiare il display, con il rischio di rendere inutilizzabile il telefono. Negli ultimi anni, i produttori di vetri per smartphone hanno realizzato materiali sempre più resistenti. Il rischio di graffi e rotture, però, resta. Per questo motivo, è utile utilizzare un sistema di protezione per il proprio smartphone. Ricordiamo che, se il display si rompe, è ancora possibile recuperare i dati dalla memoria dello smartphone ricorrendo a vari sistemi alternativi.

Ecco, quindi, come proteggere lo schermo dello smartphone dai rischi di graffi e rotture a seguito di cadute e urti, utilizzando accessori come pellicole e cover.

Pellicole in policarbonato

Il policarbonato è un materiale plastico con un indice di rifrazione simile a quello del vetro. Per proteggere lo schermo, quindi, è possibile ricorrere a una pellicola di questo tipo (molti produttori applicano una pellicola in policarbonato ai propri dispositivi già all’uscita dalla fabbrica). Si tratta del tipo di pellicola più economico e meno efficace in termini di protezione.

Pellicola in vetro temperato

Una delle principali opzioni da considerare per proteggere lo schermo dello smartphone è rappresentata dalla pellicola in vetro temperato, molto resistenti ai graffi in quanto realizzate con un materiale analogo a quello utilizzato per il display. Le pellicole in vetro sono tra le più spesse ma offrono un grado di protezione elevato. In caso di danneggiamento, però, la pellicola potrebbe andare in frantumi, proprio come una lastra di vetro.

Pellicola in idrogel

Un’altra opzione è rappresentata dalle pellicole in idrogel, materiale utilizzato anche per la realizzazione delle lenti a contatto. Questo materiale (si tratta di polimeri frutto di un processo chimico) è molto sottile e offre un buon grado di protezione. Le pellicole in idrogel è in grado di rigenerarsi, sfruttando il calore prodotto dallo schermo dello smartphone. L’idrogel, infatti, è un gel che diventa più fluido con il calore, andando a colmare i piccoli graffi legati all’utilizzo.

Cover a libro

Un altro modo per proteggere lo schermo è rappresentato dall’utilizzo di una cover a libro. Una soluzione di questo tipo permette di proteggere il display quando non è in uso. In questo modo, in caso di caduta accidentale ci sarà un rischio minore di danneggiare il vetro dello smartphone. Anche se, per alcuni, questa soluzione è un po’ fastidiosa da utilizzare, una cover a libro può risultare decisiva, soprattutto se abbinata a una pellicola, per ottenere un elevato livello di protezione.