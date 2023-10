Come recuperare i dati dello smartphone se si rompe lo schermo

Fonte foto: paulzhuk / Shutterstock

Recuperare i dati dallo smartphone in caso di schermo rotto è possibile. Bisogna, però, valutare le diverse opzioni a propria disposizione per individuare il sistema giusta per avere accesso alla memoria interna del dispositivo e recuperare tutti i file salvati. Per gli utenti, quindi, ci sono diversi elementi da considerare per poter recuperare i file dello smartphone con schermo rotto. Vediamo come fare.

Usare il cloud e la microSD

La cosa migliore da fare per recuperare i dati dallo smartphone con lo schermo rotto è “giocare d’anticipo”. Per evitare le perdite di dati, infatti, è utile avere sempre a disposizione un backup e, quindi, non lasciare i file importanti solo sulla memoria interna del dispositivo.

La soluzione giusta è creare un backup dei dati con un servizio di cloud storage, ad esempio liberando spazio su Google Drive per salvare tutte le proprie informazioni oppure, per gli utenti iPhone, affidarsi al backup tramite iCloud, facilmente impostabile dalla relativa sezione delle Impostazioni del telefono.

Chi ha uno smartphone Android, invece, può spostare i dati sulla microSD (attenzione: non tutti i dispositivi Android hanno uno slot per la scheda di memoria). In questo modo, per recuperare i dati basterà spostare la microSD in un altro dispositivo.

Collegare lo smartphone al computer

Se lo schermo è rotto ma il touch è funzionante c‘è un’altra opzione da considerare: collegare lo smartphone al computer via cavo USB. Per completare l’operazione è necessario inserire il codice o la sequenza di sblocco e “approvare ” il collegamento al computer. Per questo motivo, se il touch funziona, si può provare a ricorrere a questo trucco per poi recuperare i file.

Con uno smartphone Android è possibile utilizzare Esplora File di Windows oppure l’app Android File Transfer su macOS per completare l’operazione. In genere, collegare lo smartphone Android al PC è molto semplice. Con un iPhone, invece, basta ricorrere al Finder su macOS oppure utilizzare iTunes su Windows. Ci sono vari modi per trasferire i file da PC a iPhone.

Utilizzare mouse e tastiera

C’è un’altra opzione da considerare per recuperare i dati dello smartphone con uno schermo rotto. Se il touch non funziona ma lo schermo è visibile, infatti, è possibile utilizzare la funzione OTG per collegare periferiche esterne come mouse e tastiera (il collegamento può avvenire anche tramite Bluetooth ma serve il touch per la configurazione, se le periferiche non sono state accoppiate in precedenza). In questo modo, è possibile accedere a tutte le funzioni del dispositivo utilizzando mouse e tastiera e salvare i dati sul cloud prima di inviare lo smartphone in assistenza.

Contattare l’assistenza tecnica

Se i sistemi illustrati non funzionano, la soluzione migliore per tentare di recuperare i dati del cellulare con schermo rotto è rappresentata dalla possibilità di affidarsi a un tecnico specializzato o al canale di assistenza fornito dal proprio produttore (soprattutto se il dispositivo è coperto da una garanzia che permette la riparazione del display).