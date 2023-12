Come recuperare PIN SIM Tiscali

Fonte foto: Shutterstock

Ci sono vari modi per recuperare il PIN della SIM Tiscali Mobile che può essere necessario per sbloccare il cellulare dopo aver inserito la SIM (se l’accesso tramite PIN è stato attivato). In linea di massima, bastano pochi passaggi per poter recuperare il codice PIN. La strada migliore prevede il recupero prima del codice PUK che poi consente di impostare un nuovo PIN, sostituendo quello precedente. Ecco, quindi, come recuperare il codice PIN della SIM Tiscali.

Recuperare PIN SIM Tiscali dall’imballaggio

Il codice PIN della SIM Tiscali è sempre riportato sulla card Tiscali che contiene la SIM venduta dall’operatore. Il cartoncino fornito da Tiscali riporta una serie di informazioni relative alla SIM come il codice seriale ICCID (necessario per cambiare operatore con portabilità del numero), il codice PIN e il codice PUK. Chi ha conservato la card Tiscali, quindi, può recuperare facilmente il PIN. Si tratta dell’unico modo per recuperare il PIN: tutte le altre opzioni disponibili, infatti, permettono di recuperare il codice PUK e poi impostare un nuovo PIN.

Recuperare PIN SIM Tiscali dall’area clienti My Tiscali

Per recuperare il codice PIN Tiscali è possibile recuperare il codice PUK della SIM e poi impostare un nuovo PIN. Questo codice è disponibile nell’area MyTiscali del sito web, andando in I tuoi servizi > Dettagli, oppure tramite l’app MyTiscali, andando in Impostazioni > SIM/Connessione (APN).

L’app è disponibile sia su Android che iOS. Per accedere all’area MyTiscali è necessario utilizzare il proprio account, creato in fase di registrazione. Chi non ricorda la password, in ogni caso, può scegliere Non ricordi la tua password? per avviare la procedura di recupero password.

Una volta recuperato il codice PUK è possibile sbloccare la SIM e impostare un nuovo PIN andando a digitare il codice **05*PUK*NUOVOPIN*NUOVOPIN#. Al posto di PUK va inserito il codice recuperato mentre al posto di NUOVOPIN va inserito il nuovo codice PIN da impostare per la propria SIM. cellulare, tra le quali anche il codice di sblocco.

Recuperare PIN SIM Tiscali con il servizio FAX

Per recuperare il PIN della SIM Tiscali Mobile è possibile utilizzare il Servizio FAX che consente di recuperare il PUK (da utilizzare, come indicato in precedenza, per impostare un nuovo PIN e poter utilizzare la SIM). Per completare quest’operazione è sufficiente inviare una richiesta scritta con documento d’identità dell’intestatario in corso di validità al numero fax 800910028.