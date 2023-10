Come recuperare il PIN della scheda SIM

Fonte foto: Pixabay

Recuperare il PIN della scheda SIM può essere fondamentale. Senza il codice PIN, infatti, potrebbe risultare impossibile sbloccare la SIM e accedere ai vari servizi telefonici. A disposizione degli utenti ci sono vari sistemi per recuperare il PIN smarrito o dimenticato: grazie al codice PUK, ad esempio, è possibile risolvere rapidamente il problema. Ogni operatore, inoltre, proposte opzioni aggiuntive per consentire agli utenti di rientrare in possesso del PIN.

Ecco tutti i sistemi per recuperare il PIN della scheda SIM.

Dove trovare il codice PIN

Il codice PIN è stampato sul cartoncino della SIM, fornito dall’operatore al momento della consegna della SIM stessa. Tale codice deve essere memorizzato e/o il cartoncino su cui è stampato deve essere conservato. Con alcuni operatori, inoltre, è possibile recuperare il codice PIN anche tramite l’app o l’Area Clienti del sito ufficiale del provider. Chi ha una eSIM, inoltre, potrebbe trovare il codice PIN nella mail con il QR Code inviata dal proprio operatore al momento dell’attivazione.

Come recuperare il PIN attraverso il codice PUK

Se il codice PIN è necessario per sbloccare inizialmente la SIM, il codice PUK deve essere utilizzato nel momento in cui non sei riuscito a recuperare il PIN smarrito e hai inserito per tre volte di seguito il codice errato.

Grazie al PUK, infatti, riuscirai a sbloccare la scheda SIM e impostare un nuovo PIN. Dopo aver sbloccato la scheda cellulare con il PUK scegli un nuovo PIN a tuo piacimento e conferma la scelta per avere accesso a tutte le funzionalità della SIM (puoi fare chiamate e inviare messaggi, oltre a navigare in Rete).

Allo stesso tempo, però, puoi recuperare il PIN attraverso il PUK anche quando il telefono è sbloccato e puoi utilizzarlo normalmente. Ti basterà usare un codice segreto del cellulare e il gioco è fatto.

Digita il codice **05*PUK*PIN*PIN# sostituendo a “PUK” il codice di otto cifre scelto dall’operatore e al posto di “PIN” inserisci due volte il nuovo codice di sblocco che hai scelto. Se il PUK inserito è giusto, la SIM verrà aggiornata con il nuovo PIN.

Ho perso il PIN e il PUK, cosa devo fare?

Alcuni operatori consentono di recuperare PIN e PUK della propria SIM dall’app o dall’area clienti del sito ufficiale. Non tutti, però, mettono a disposizione queste informazioni. Se i codici non sono recuperabili (e il cartoncino della SIM è stato smarrito) è necessario richiedere una nuova SIM al proprio operatore.

In genere, una nuova SIM costa circa 10 euro. Il numero di telefono sarà spostato sulla nuova SIM che avrà nuovi codici PIN e PUK. Con quest’operazione si perdono i numeri salvati sulla SIM ma è recuperare il numero di telefono. Il cambio SIM può essere richiesto solo dall’intestatario della SIM stessa.

Come recuperare PIN SIM

Il modo più semplice per recuperare il PIN della SIM, indipendentemente dal tuo operatore telefonico, passa dall’imballaggio della scheda stessa. Sulla tessera di plastica dalla quale hai “estratto” la SIM, infatti, sono stampati sia il codice PIN sia il codice PUK,

Se riesci a ritrovarla, dunque, sbloccare il telefono inserendo il PIN o il PUK corretto sarà un gioco da ragazzi. Nel caso in cui non riesci a ritrovare l’imballaggio della SIM, invece, dovrai ricorrere ad alcuni trucchetti che ti permetteranno di recuperare PIN o PUK della SIM.

Le procedure per ritrovare il PIN smarrito sono molto simili tra i vari operatori, ma possono variare leggermente l’una dall’altra. Cliccando sui link che seguono troverete la guida completa per recuperare PIN SIM con i principali operatori di telefonia mobile in Italia.