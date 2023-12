Amazon regala 5 euro per Natale: ecco come ricevere il buono sconto

Fonte foto: Cleardesign1/iStock

Amazon torna con una delle sue promo che lancia durante i periodi speciali come il Prime Day, la Black Week o il Natale. Da pochissimi giorni, infatti, è possibile ottenere un buono sconto del valore di 5€ da spendere su Seconda Mano, la parte del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Un’ottima opportunità per acquistare un regalo di Natale o un prodotto tech che si stava monitorando da diverso tempo sfruttando un triplo sconto. Ora vi spieghiamo il perché. I prodotti presenti su Amazon Seconda Mano sono di base scontati rispetto a quelli di listino. Inoltre, per questo periodo natalizio, c’è uno sconto extra di ben il 30% su alcuni prodotti selezionati. A tutto questo puoi aggiungere il buono sconto di 5€.

A chi è rivolto il buono sconto di 5€? Purtroppo non è disponibile per tutti gli iscritti ad Amazon, ma solamente a un pubblico ristretto che è stato contattato tramite e-mail, una notifica push sull’account o sull’app dello smartphone o un banner sul sito di e-commerce. Può anche capitare che per una svista abbiate perso l’informazione. Per questo motivo ti consigliamo di cliccare sul link che trovi qui in basso dedicato all’iniziativa: un messaggio ti dirà subito se sei uno dei fortunati prescelti.

5€ GRATIS SU AMAZON

AMAZON SECONDA MANO 30% DI SCONTO EXTRA

Come ottenere i 5€ gratis su Amazon

Non devi partecipare a nessuna riffa, né scaricare nessuna app (come è capitato , invece, con il buono sconto di 15€ del Black Friday). In questo caso la promozione è esclusivamente su invito. Se siete tra i prescelti da Amazon riceverete o avete già ricevuto una notifica tramite e-mail, messaggio sull’app o con un banner sul sito di e-commerce. L’unica azione richiesta è quella di riscattare il bonus e di spenderlo entro sette giorni su Amazon Seconda Mano. Nulla di più semplice.

5€ GRATIS SU AMAZON

Come spendere i 5€ gratis su Amazon: i requisiti da rispettare

Come capita spesso in queste occasioni, per utilizzare il buono regalo è necessario rispettare dei requisiti precisi. Partiamo dalle prime due condizioni da rispettare.

Il buono è valido solo per gli acquisti su Amazon Seconda Mano , la parte del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Trovi di tutto, dai dispositivi tecnologici, all’abbigliamento. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti praticamente nuovi e mai utilizzati.

, la parte del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati. Trovi di tutto, dai dispositivi tecnologici, all’abbigliamento. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti praticamente nuovi e mai utilizzati. La spesa minima deve essere almeno di 15€ e bisogna effettuarla entro sette giorni dalla ricezione del buono sconto. La data di scadenza del buono è indicata nella pagina promozionale.

Le condizioni non finiscono qui e riguardano anche cosa puoi comprare. Andiamo con ordine:

Lo sconto può essere utilizzato soltanto su prodotti venduti da Amazon Seconda mano sul sito www.amazon.it. Lo sconto non può essere utilizzato su prodotti venduti da altri venditori che non siano “Amazon Seconda mano”.

L’offerta è soggetta ad un acquisto minimo per i prodotti idonei. Quindi, se i clienti rimuovono dei prodotti idonei dal carrello ed il valore totale dei prodotti idonei rimasti è al di sotto dell’acquisto minimo, l’offerta non sarà più applicata.

Laddove non specificato diversamente sulla pagina promozionale, l’offerta non può essere utilizzata su ordini già effettuati o in combinazione con altre promozioni.

5€ GRATIS SU AMAZON

AMAZON SECONDA MANO 30% DI SCONTO EXTRA