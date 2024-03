Come richiedere film su Netflix

Non tutti lo sanno, ma su Netflix è possibile richiedere fino a un massimo di titoli di film e serie tv da far aggiungere nel catalogo del servizio

Una delle funzioni meno note di Netflix è, senza dubbio, la possibilità di richiedere l’aggiunta di film, serie TV e altri contenuti al già ricco catalogo della piattaforma di streaming. Si tratta di un sistema con cui Netflix raccoglie feedback da parte dei suoi utenti, in modo da poter intercettare trend e preferenze, valutando così la possibilità di acquistare i diritti di un determinato prodotto. Questa funzione è uno dei trucchi per usare Netflix come un vero professionista dopo aver scelto uno degli abbonamenti per accedere a Netflix. Ecco, quindi, come si fa a richiedere un film su Netflix.

Come richiedere una serie TV e un film a Netflix

Per richiedere un film, una serie TV o qualsiasi altro contenuto su Netflix è necessario utilizzare un’apposita sezione del sito ufficiale della piattaforma. Basta raggiungere la pagina web help.netflix.com/it/titlerequest per poter accedere al pannello dedicato alla richiesta di nuovi contenuti.

Tale richiesta può essere inviata a Netflix anche senza avere un account o un abbonamento attivo alla piattaforma. Il meccanismo è semplice. Basta riempire i campi con i titoli da suggerire, verificare di non essere un robot e premere su Invia suggerimento. La funzione consente di inviare tre suggerimenti per volta.

Da notare, in ogni caso, che è possibile effettuare più segnalazioni e, quindi, inviare più suggerimenti a Netflix, andando a richiedere film e serie TV non presenti all’interno del catalogo della piattaforma di streaming. Basta premere su Suggerisci altri titoli per inviare una nuova segnalazione.

Serve richiedere una serie TV o un film a Netflix?

Il meccanismo per inviare suggerimenti è un sistema sviluppato da Netflix per raccogliere feedback. Tale meccanismo, inoltre, non è particolarmente pubblicizzato dalla piattaforma di streaming. Un suggerimento è sempre utile ma difficilmente Netflix potrà aggiungere tutti i contenuti richiesti dagli utenti.

Come indicato dall’azienda nella sezione dedicata ai suggerimenti, ci sono tre motivi per cui non è possibile aggiungere un determinato contenuto alla piattaforma:

Un’altra azienda ha diritti esclusivi

I diritti di riproduzione in streaming non possono essere acquistati.

Altri fattori rendono impossibile l’aggiunta al catalogo (la popolarità, il costo, la disponibilità in funzione delle stagioni o dell’area geografica)

Gli utenti Netflix, quindi, hanno sempre la possibilità di richiedere l’aggiunta di un film o di un altro contenuto alla piattaforma. Le richieste saranno raccolte dalla piattaforma che, però, non potrà realizzarle in automatico. È utile inviare suggerimenti per evidenziare come alcuni contenuti siano particolarmente richiesti dall’utenza.