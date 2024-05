Trucchi per usare Netflix come un vero professionista

Per usare Netflix con un vero professionista è possibile mettere in pratica alcuni semplici trucchi che consentono di sfruttare al meglio il servizio di streaming

Vi ricordate quando Netflix era solo un servizio per noleggiare DVD via posta negli Stati Uniti? Non è passato molto tempo e, grazie a scelte coraggiose basate sulla qualità dei contenuti, è diventata di fatto la prima scelta in tutto il mondo (o quasi) nell’ormai affollato settore dello streaming on demand.

Netflix, ovviamente, non resta fermo a cullarsi sugli allori e sforna ripetutamente nuove serie streaming e nuove funzionalità. Tanto che, in molti casi, per gli utenti è difficile restare dietro le ultime novità del catalogo Netflix o conoscere l’elenco dei film e serie TV in streaming.

Grazie ad alcuni trucchi, però, è possibile sfruttare al meglio tutte le funzionalità del servizio. Con alcuni codici si potranno esplorare le sotto categorie “segrete” per trovare più facilmente quello che state cercando, mentre alcuni trucchi permetteranno di gestire al meglio il vostro account e scoprire chi lo sta usando senza il vostro permesso.

I segreti da scoprire per usare al meglio la piattaforma sono tanti. Chi non ha ancora un abbonamento, inoltre, può valutare le caratteristiche degli abbonamenti Netflix disponibili per scegliere la versione desiderata. C’è anche la possibilità di vedere Netflix su Sky.

Ecco alcuni trucchi per usare Netflix con un vero professionista:

Codici segreti e sotto categorie nascoste di Netflix

L’offerta di film e serie Netflix continua ad aumentare e l’elenco cambia ogni mese rendendo spesso un’impresa difficile per l’utente capire cosa guardare nell’imminente futuro. Sebbene negli ultimi mesi il servizio di streaming on demand abbia semplificato la ricerca dividendo i contenuti in generi e sottogeneri, ci sono ancora un’infinità di codici “segreti” per esplorare davvero l’intero catalogo Netflix. Ecco come funziona.

Ogni genere contenuto nella libreria di Netflix dispone di un codice univoco. Così, per esempio, l’URL www.netflix.com/browse/genre/6839 corrisponde alla pagina dedicata ai documentari poiché 6839 è il codice scelto da Netflix per questo genere di contenuto. La lista è piuttosto lunga, ma basterà trovare il genere preferito, copiare il codice e sostituirlo nella URL precedente: nel giro di pochi secondi si avrà accesso a tutti i programmi Netflix desiderati.

Per maggiori dettagli sulla questione è possibile consultare la lista dei codici segreti di Netflix.

Gestire l’utilizzo dei dati in mobilità

Oltre che da computer, le serie TV e i film sono accessibili anche da smartphone e tablet grazie alle app Netflix per iOS e Android. In questo caso, però, bisognerà fare attenzione al consumo dati: se non si naviga sotto Wi-Fi si rischia di veder crollare il monte dati previsto dal proprio abbonamento. Fortunatamente, è possibile gestire il consumo dati di Netflix.

Il servizio di streaming on demand, infatti, lascia impostare manualmente la quantità di dati da usare per ogni ora di programmazione. In questo modo è possibile regolare il consumo in base alle necessità del momento. Sfruttare questa funzione è molto facile.

Aprite l’app Netflix e andate nella sezione delle Impostazioni. Qui è possibile regolare la qualità dello streaming video e il comportamento dell’app, scegliendo tra le opzioni Uso massimo dati, Risparmio dati, Solo Wi-Fi (per poter avviare la riproduzione solo sotto rete Wi-Fi) oppure Automatico.

Richiedere film e spettacoli preferiti

Il vostro film o la vostra serie TV non è nel catalogo Netflix? Nessuna paura: basta richiederli. Chi desidera, infatti, può avanzare una richiesta compilando un apposito form e attendere. Non è sicuro, ovviamente, che Netflix esaudirà il vostro “desiderio”, ma tentar non nuoce.

Scaricare film e serie TV Netflix

Scaricare film e serie TV da Netflix è comodo e semplice. Per scoprire quali contenuti sono disponibili, andate al menu dell’applicazione Netflix sul vostro device e selezionate “disponibile per il download“. Si aprirà una pagina in cui cercare un particolare titolo o semplicemente scorrere i programmi Netflix scaricabili su smartphone, tablet e computer.

In alternativa, basta entrare in una scheda di film o di una serie TV e, sotto al tasto per avviare la riproduzione, sarà possibile trovare (per i contenuti disponibili per il download) il tasto per scaricare il contenuto. Nel caso desideriate cancellare tutti i contenuti scaricati in un colpo solo basta andare in Il mio Netflix > Impostazioni App. In caso di problemi con il download è necessario valutare le possibili cause per cui Netflix non fa scaricare contenuti.

Qualcuno sta usando il vostro account a vostra insaputa?

Netflix consente di consultare l’elenco dei dispositivi utilizzati per accedere al proprio account. È possibile farlo direttamente dall’app, andando in Il mio Netflix e premendo sulle tre linee in alto per poi scegliere Account > Sicurezza e privacy > Gestisci accessi e dispositivi. Se in questo elenco dovesse esserci un dispositivo sconosciuto sarà possibile disconnetterlo premendo su Esci.

Girate la roulette?

Se siete a corto di idee o non sapete cosa guardare del catalogo Netflix, c’è un gioco divertente da fare. Il sito Reel Good (reelgood.com/roulette/netflix) – non affiliato a Netflix – vi suggerisce a caso un film o un telefilm da guardare, oppure vi consente di restringere le proposte impostando alcuni parametri come, per esempio, il genere, il nome del regista o dell’attore, o tramite una parola chiave o il rating. Ed ecco spuntare fuori il contenuto che il “destino” ha scelto per voi. Nessuno vi obbliga a guardarlo, sia bene inteso!

Cambiare la visualizzazione dei sottotitoli

Se vi capita di guardare qualche spettacolo con i sottotitoli, magari per fare un po’ di esercizio con l’inglese, è possibile modificare il modo in cui i subs appaiono sullo schermo. Può sembrare banale, ma se leggete molto – che il testo sia tradotto o in lingua originale – il colore del sottotitolo può affaticare più o meno la vista se è bianco o giallo, anche in base alla tipologia di contenuto che guardate. Impostateli come vi è più congeniale dalla sezione “Aspetto dei sottotitoli” raggiungibile da Gestisci profili, premendo sul proprio profilo utente.

Saltare l’intro in automatico

Chi guarda Netflix dal browser web può saltare l’intro di un nuovo episodio in automatico. Per farlo è sufficiente installare un’estensione dedicata a questa funzione (non realizzata da Netflix ma da sviluppatori terzi) che permette di automatizzare la procedura di “skip”. L’estensione in questione si chiama Netflix Extended ed è disponibile per il download gratuito tramite il Chrome Store, per Google CHrome.