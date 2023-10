Come rimuovere pubblicità Android indesiderate

Fonte foto: Shutterstock

Bloccare la pubblicità su Android può essere complicato ma non certo impossibile. Pop-up e banner possono arrivare da diverse applicazioni e non è facile orientarsi per trovare le giuste contromisure.

Bisogna considerare, inoltre, che, in alcuni casi, le pubblicità possono essere “legittime“, in quanto implementate dagli sviluppatori di un’app. In altre situazioni, invece, lo smartphone potrebbe essere stato colpito da un Adware che, pur non danneggiando il dispositivo, risulta particolarmente fastidioso per via di un vero e proprio “spam” di pubblicità.

Vediamo, quindi, come rimuovere la pubblicità indesiderata su dispositivi Android.

Come rimuovere la pubblicità indesiderata su Android

Ci sono vari metodi da seguire per rimuovere la pubblicità indesiderata su Android. La prima cosa da fare è capire da dove arrivano queste pubblicità. Le opzioni sono, generalmente, tre:

pubblicità in un’ app specifica

pubblicità durante la navigazione web

pubblicità in varie parti del sistema

Nel primo caso, è necessario capire come togliere la pubblicità da un’app Android specifica. Nel secondo, invece, bisognerà intervenire sul browser web con un ad-blocker. Nel terzo, infine, potrebbe essere necessario individuare e bloccare l’Adware installato inconsapevolmente.

Come bloccare la pubblicità nelle app

Partiamo da una premessa: le pubblicità delle app Android non possono essere bloccate. Se i banner sono stati implementati dallo sviluppatore e l’app è stata scaricata dal Play Store (dopo essere stata approvata da Google e scansionata da Play Protect), quindi, l’unico modo per rimuovere i pop-up pubblicitari è quello di acquistare la versione premium dell’app (se disponibile). In alcuni casi, questo tipo di versioni premium è accessibile tramite abbonamento invece che con un acquisto con pagamento una tantum.

Come bloccare la pubblicità sui browser

Per bloccare la pubblicità sui browser è necessario installare un ad-blocker come add-on oppure scegliere un browser con ad-blocker incluso. Molti ad-blocker oggi seguono, come linea guida, il principio delle Acceptable Ads, permettendo la visualizzazione solo delle pubblicità non invasive e che non disturbano la navigazione. Tra le opzioni da utilizzare troviamo Adblock Browser di eyeo, scaricabile gratuitamente sul Google Play Store.

Come rimuovere un Adware

Quando le pubblicità iniziano ad apparire in automatico e in varie parti dell’interfaccia (nella Home Screen, nella schermata di blocco etc.), il sistema potrebbe essere stato colpito da un Adware. Si tratta di un software che, pur non danneggiando il dispositivo, risulta essere molto fastidioso, per via di una vera e propria campagna di spam con pubblicità che vengono generate in continuazione.

Ci sono vari modi per rimuovere un Adware (spesso nascosto all’interno di app scaricate dal PlayStore e apparentemente legittime). La prima cosa da fare è identificare e rimuovere l’app che genera le pubblicità. Quest’app nasconde al suo interno, in genere, il codice malevolo.

Basta andare nelle Impostazioni e poi nella sezione dedicata alle App per individuare le ultime app installate. Eliminando l’app “colpevole” dello spam, quindi, le pubblicità si interromperanno. Può essere necessario, inoltre, affidarsi a un software di protezione antivirus.

Tramite il Google Play Store è possibile individuare le app di tutti gli antivirus più noti. Queste app consentono anche di individuare e rimuovere (dopo una scansione) i software di tipo adware presenti nel sistema operativo.

Come evitare di prendere Adware

Questi consigli ti saranno utili se hai preso un Adware che ha riempito il tuo telefono di pubblicità indesiderate. Per evitare di prendere Adware, però, dovresti seguire alcune buone pratiche quali: