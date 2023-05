Come sarà Exynos 2400, il chip di Galaxy S24

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Le voci sul ritorno di un chip Exynos 2400 sui futuri top di gamma Samsung circolano in rete già da diverso tempo e l’azienda sudcoreana avrebbe intenzione di usare su Galaxy S24 proprio uno di questi processori, ma solo in alcune aree geografiche: Europa e Asia. Samsung continuerebbe a usare i chip di Qualcomm, invece, per gli USA e altri mercati.

Vista la cattiva fama dei precedenti Exynos top di gamma, tutti i fan europei e asiatici di Samsung si chiedono quanto sarà potente l’Exynos 2400. Nonostante i dubbi di molti utenti, i test effettuati su Exynos 2400 hanno avuto ottimi riscontri e su Geekbench il chip è risultato addirittura migliore di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e Apple M2. Oltretutto l’azienda avrebbe anche eliminato i problemi di surriscaldamento ben noti sui precedenti SoC, grazie a un nuovo processo produttivo a 4 nm molto più efficiente.

Exynos 2400: come sarà

Su Twitter il leaker Revegnus ha condiviso le prime informazioni su Exynos 2400 che hanno permesso agli utenti di dare uno sguardo ai dettagli sulla CPU, la GPU e altri dettagli tecnici sul nuovo processore.

Exynos 2400 avrà una CPU con 10 core con architettura ARMv9 con 1 core principale Cortex-X4 da 3,1 GHz, 3 core Cortex-A720 a 2.9 GHz, 2 core Cortex-A720 a 2.6 GHz e 4 core Cortex-A520 a 1.8 GHz. La GPU sarà, invece, una Samsung Xclipse 940.

Dalle informazioni condivise è stato possibile scoprire anche l’ISP (Image Signal Processor: il chip che elabora i dati provenienti dai sensori fotografici) che sarà capace di gestire sensori fino a 320 MP. Per le memorie le specifiche parlano della compatibilità con la RAM LPDDR5X e le UFS 4.0 per l’archiviazione. Infine, i dati indicano anche la possibilità di registrare video fino a 8K@60FPS e la decodifica hardware AV1.

Exynos 2400: i punteggi di GeekBench

Come già detto, su GeekBench sono apparsi i primi punteggi caricati dagli utenti sulla piattaforma. Questi dati indicano 1.711 punti in single-core e 6.967 multi-core. Non è passato inosservato il fatto che il punteggio multi-core sia molto più elevato rispetto a quello del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, utilizzato dai Samsung Galaxy S23, superandolo di circa il 31%.

Per quanto riguarda il nuovo Snapdragon 8 Gen 3, il punteggio degli esemplari di test è di 1.500 per il single-core e di 5.000 per il multi-core. Anche in questo caso, quindi, il nuovo Exynos 2400 ha ottenuto risultati molto migliori.

Exynos 2400: niente Plus né Ultra

Secondo le indiscrezioni condivise da Android Headlines, Samsung utilizzerà il chip Exynos 2400, inizialmente, solo su Galaxy S24 mentre Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra avranno il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. L’intento dell’azienda sarebbe quello di mostrare al mercato che "Exynos c’è" ed è di nuovo un SoC da top di gamma, senza però mettere a rischio le vendite dei modelli di smartphone più costosi.