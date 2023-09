Come sarà Griselda, con Sofia Vergara

Fonte foto: Netflix

Molti ricordano Sofia Vergara soprattutto per il ruolo comico di Gloria nella serie tv Modern Family. L’attrice e modella di origini colombiane, però, sta per mettersi nei panni di un personaggio decisamente diverso rispetto alla frizzante, solare e vulcanica moglie di Jay; un personaggio che per certi versi possiamo definire più oscuro e pericoloso. Parliamo della miniserie Griselda. In uscita fra pochi mesi su Netflix, nelle sei puntate Sofía Vergara interpreterà la protagonista Griselda Blanco.

Di cosa parla Griselda: la trama

La miniserie Griselda è ispirata alla vita dell’abile e ambiziosa Griselda Blanco, imprenditrice colombiana, madre amorevole e capa di uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Soprannominata “Madrina”, Griselda è sempre riuscita a tenere in pugno affari e famiglia affrontando il suo ruolo con un mix di insospettabile ferocia e innegabile fascino.

«Quando incontriamo Griselda, è una donna schiacciata da quel mondo dominato dagli uomini che la circonda», ha dichiarato in una nota stampa il regista e produttore esecutivo Andrés Baiz. «Assistiamo anche alla sua evoluzione mentre trasforma la sua oppressione in uno strumento per incutere terrore (…) Sofía Vergara riesce a catturare in modo intenso la sua essenza».

Sofia Vergara in Griselda

Come accennato, Sofia Vergara veste i panni della protagonista. L’attrice è anche co-creatrice e produttrice esecutiva insieme a Eric Newman (Narcos) e al regista Andrés Baiz. Non sono al momento noti altri componenti del cast.

«Come immigrata colombiana e madre single che è arrivata in America e ha costruito un impero, Sofía condivide l’aspetto personale di questo personaggio, e la sua passione nel raccontare la sua storia è stata senza dubbi la forza trainante di questo progetto», ha commentato il co-creatore e produttore esecutivo Eric Newman.

«Ciò che sorprenderà davvero gli spettatori è il modo in cui riesce a racchiudere questa totale oscurità nella sua performance, lontana dalla comicità per cui è amata e conosciuta. Trovare la strada giusta per interpretare questo ruolo è stata la sua grande sfida in questo show, e vedere la trasformazione riuscita è stato un privilegio».

La vera storia di Griselda

Griselda Blanco è stata una criminale condannata per narcotraffico. Nata in Colombia nel 1943 in un contesto povero e degradato, inizia a prostituirsi a 20 anni. Sposa prima un falsario, che ha poi ucciso per questioni di affari, e in seguito un trafficante.

Si trasferisce con il secondo marito negli Stati Uniti ed entra nel giro del traffico di stupefacenti. Nel corso del tempo il suo business cresce in modo impressionante anche grazie ad alcuni contatti, come l’amico d’infanzia Pablo Escobar. Raggiunge l’apice tra gli anni Settanta e Ottanta, con un patrimonio che sfiora i due miliardi di dollari.

Effettivamente soprannominata Madrina o Regina della droga, Griselda Blanco era famosa per essere spietata e crudele e, grazie ai numerosi sicari alle sue dipendenze, si è resa responsabile di centinaia di omicidi. Ha trascorso vent’anni in carcere, ma nel 2004 è stata rilasciata e rimpatriata in Colombia. È stata uccisa nel 2012, a 69 anni, da due killer in moto.

Quando esce Griselda

La miniserie Griselda debutterà a gennaio 2024 su Netflix. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.