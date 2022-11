Come sarà OnePlus Nord CE 3

Il noto leaker @OnLeaks ha messo le mani sui primi dettagli del nuovo OnePlus Nord CE 3, telefono di fascia media che a breve sostituirà in gamma l’attuale Nord CE 2 (in foto d’apertura). La terza generazione di Nord CE sarà in parte simile alla precedente, ma in parte anche diversa. Differente, ad esempio, sarebbe secondo il leaker la tecnologia dello schermo, il design e anche il chip. Identico, invece, il posizionamento sul mercato e, probabilmente, il prezzo sarà molto simile.

OnePlus Nord CE 3: il design

Secondo il leaker i bordi del OnePlus Nord CE 3 sono piatti e non arrotondati, come quelli del Nord CE 2 lanciato all’inizio di quest’anno. I bordi piatti fanno sì che il nuovo telefono OnePlus ricordi in qualche modo i recenti iPhone e OnePlus X, lo smartphone rilasciato dall’azienda nel 2015. La scocca, avrebbe poi una finitura nera lucida che lo rende molto elegante.

Lo schermo, probabilmente da 6,7 pollici, avrebbe cornici molto sottili con solo il "mento", il bordo in basso, abbastanza visibile. La selfie camera non si troverebbe più in alto a sinistra dello schermo, ma al centro come già visto sul OnePlus 10T.

Sui lati ci sarebbero i classici tasti per gestire il volume (a sinistra), mentre il tasto di accessione (a destra) fungerebbe anche da lettore di impronte digitali. Sul retro ci sarebbero le 3 fotocamere, racchiuse in 2 spazi.

One Plus Nord CE 3: caratteristiche presunte

OnePlus avrà quindi uno schermo da 6,7 ​​pollici, con tecnologia LCD IPS, ad alta risoluzione e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Una scelta, se verrà confermata, un poco strana, visto che il modello Nord CE 2 ha un pannello AMOLED.

Sotto la scocca dovrebbe essere presente un processore Qualcomm Snapdragon 695, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Lo Snapdragon 695 è un SoC molto utilizzato negli smartphone di fascia media ed ha come caratteristica principale il modem 5G. OnePlus Nord CE 2, lo ricordiamo, è dotato di MediaTek Dimensity 900 5G.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, si prevede un sensore principale da 108 megapixel e due sensori (macro e profondità), entrambi da 2 megapixel.

Infine, la batteria sarebbe da 5.000 mAh e dovrebbe essere in grado di ricaricarsi velocemente ad una potenza massima di 67 Watt.

One Plus Nord CE 3: quando arriva

OnePlus Nord CE 3 dovrebbe essere rilasciato con Android 13 preinstallato all’inizio del prossimo anno. Il prezzo è sconosciuto, ma, giusto a titolo informativo, il modello Nord CE 2 attuale è stato lanciato a marzo 2022 con un prezzo al dettaglio suggerito di 359 euro.