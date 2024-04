Fonte foto: Nattanart P / Shutterstock

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, Spotify si prepara al lancio dell’audio lossless che consentirà agli utenti del servizio di musica in streaming di poter ascoltare i brani disponibili nel catalogo beneficiando di un notevole incremento della qualità.

La conferma è arrivata da un post su Reddit di un utente che è riuscito a trovare un nuovo riferimento al servizio nel codice dell’app Android di Spotify. Il piano che consentirà l’accesso all’audio lossless non si chiamerà Superpremium, come anticipato da rumor delle ultime settimane, ma Music Pro. L’accesso a tale piano comporterà un costo aggiuntivo per gli utenti.

Spotify Music Pro: le novità del piano

Le informazioni su Spotify Music Pro sono ancora molto limitate. Il piano in questione garantirà l’accesso a uno streaming audio di qualità superiore. Secondo i dati emersi, Spotify metterà a disposizione degli utenti file FLAC fino a 24-bit/44,1 kHz. Per verificare l’effettivo salto di qualità dell’audio dei brani sarà necessario attendere il lancio di Music Pro ed effettuare alcuni test (utilizzando un hardware in grado di sfruttare l’audio lossless che il servizio metterà a disposizione).

Da notare, in ogni caso, che Music Pro dovrebbe integrare ulteriori vantaggi. Oltre a una migliore qualità audio, infatti, Spotify dovrebbe arricchire quello che sarà il suo piano top di gamma con vari servizi come la possibilità di utilizzare funzionalità AI per la creazione delle playlist personalizzate (già in fase di test in alcuni Paesi), con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Ci saranno anche funzioni per mixare e modificare i brani e un apposito tool per ottimizzare l’audio quando l’ascolto di Spotify avviene con determinati modelli di cuffie e auricolari compatibili. Il nuovo piano dovrebbe, inoltre, offrire l’accesso a contenuti extra come, ad esempio, i corsi online già lanciati nel Regno Unito (ma disponibili come contenuti da acquistare in modo separato rispetto all’abbonamento mensile al servizio.

Al momento, non c’è ancora una data di lancio di Spotify Music Pro. Il prossimo 23 aprile, però, l’azienda annuncerà i risultati finanziari del primo trimestre del 2024 e potrebbe fornire le prime informazioni sul nuovo piano.

Quanto costerà Spotify Music Pro?

Vediamo al nocciolo della questione: Spotify Music Pro richiederà un costo extra rispetto ai piani attuali. Chiaramente, l’audio lossless non sarà accessibile con il piano gratuito del servizio. Attualmente, il piano Individual costa 10,99 euro al mese mentre il Duo, che include due account separati di Spotify, costa 14,99 euro al mese. Il piano Family, che consente l’accesso a 6 account, ha un costo di 17,99 euro al mese. C’è anche il piano Student da 5,99 euro al mese.

È possibile ipotizzare il lancio di una versione Music Pro di ogni piano. Non è chiaro, però, quale sarà l’importo richiesto da Spotify. Ricordiamo, inoltre, che, secondo recenti rumor, nel corso del prossimo futuro, Spotify aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti.