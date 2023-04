Come saranno gli schermi dei prossimi iPhone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Alcune delle indiscrezioni più interessanti riguardo al futuro dei dispositivi Apple arrivano via Twitter da Ross Young, il celebre analista e fondatore di Display Supply Chain Consultants. Nel post pubblicato dal suo account ufficiale si legge la presunta roadmap fino al 2027 dove si prevede che entro il 2025 tutti i modelli in commercio avranno un pannello LTPO (low-temperature polycrystalline oxide). Sempre nel 2025, le versioni Pro di iPhone avranno il Face ID posto al di sotto dello schermo, per arrivare entro qualche anno a uno schermo completamente senza fori.

Apple, l’evoluzione dello schermo

Con l’arrivo di iPhone 14 Pro, l’azienda di Cupertino ha introdotto per la prima volta la Dynamic Island che, oltre a mostrare informazioni utili all’utente, viene anche utilizzata per nascondere i fori del Face ID e della fotocamera frontale.Questa soluzione sta portando gradualmente alla scomparsa del notch, visto che l’isola arriverà su tutta la gamma di iPhone 15.

Tra le innovazioni più interessanti degli anni (e delle generazioni di iPhone) successivi ci sarà l’arrivo del pannello LTPO su tutti i futuri modelli entro il 2025. Un pannello LTPO è l’evoluzione diretta della tecnologia OLED e, rispetto alle generazioni di display precedenti, comporta molti vantaggi in materia di risparmio energetico.

In termini concreti questa soluzione supporta nativamente il refresh rate variabile, in modo che il display possa regolarsi in modo graduale in base alla tipologia di immagine che deve riprodurre, arrivando a consumi estremamente ridotti ma senza perdere di qualità.

Questo sistema è stato introdotto con iPhone 13 Pro prendendo il nome di ProMotion, anche per contenere i consumi dell’Always On Display, altra prerogativa dei top di gamma dell’azienda.

I modelli base di iPhone, quindi, avranno questa tecnologia già dal 2025 (iPhone 17), in sostituzione dell’attuale LTPS con refresh rate massimo di 60 Hz.

Sempre nel 2025 i modelli Pro di iPhone (che intanto dovrebbe essere arrivato alla versione 17) avranno il sensore per il Face ID sotto lo schermo. In questo senso Apple potrebbe utilizzare una soluzione a foro singolo, come accade già de tempo su Android.

L’ultima parte della roadmap di Ross Young termina nel 2027 quando gli smartphone di Apple (arrivati alla generazione 19) avranno finalmente un display completamente liscio e senza fori.

Come saranno gli iPhone del futuro

Nonostante Ross Young e Display Supply Chain Consultants siano fonti piuttosto affidabili in materia di schermi, i piani di sviluppo condivisi vanno presi con le dovute cautele. Già in passato infatti, gli analisti di DSCC avevano condiviso un prospetto simile, che è stato quasi completamente stravolto dalla crisi delle materie prime e dalle attuali tensioni globali.

Per questo motivo è piuttosto difficile prevedere cosa porterà sul mercato Apple in futuro, perché essenzialmente sono molti i fattori in gioco e le tecnologie (e i relativi costi) sono estremamente variabili nel tempo.

E’ ormai quasi certo, però, che la prossima gamma iPhone 15 avrà la Dynamic Island anche sui modelli non Pro, che saranno dotati del chip A16 Bionic presente sugli attuali iPhone Pro. Gli iPhone 15 Pro, invece, avranno il nuovo chip A17 Bionic.