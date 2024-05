Come saranno Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip e quando arrivano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso su Weibo alcune informazioni molto interessanti sui prossimi foldable di Xiaomi: Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip.

Pur non trattandosi di specifiche confermate ufficialmente, è abbastanza credibile che entrambi i pieghevoli arriveranno sul mercato con un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e un comparto fotografico di fascia alta (soprattutto il modello Fold); oltre a questo sappiamo che nelle intenzioni del colosso cinese della tecnologia c’è la volontà di realizzare due dispositivi molto sottili, più dell’Honor Magic V2, che al momento è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo.

L’uscita dei nuovi Xiaomi dovrebbe essere fissata per la fine del 2024, ma è possibile che questi device non arrivino mai in occidente, restando un’esclusiva della Cina.

Xiaomi MIX Fold 4: cosa sappiamo

Xiaomi Mix Fold 4 è la naturale evoluzione del precedente Xiaomi Mix Fold 3 (in foto) e, stando alle informazioni condivise da Digital Chat Station, sappiamo che sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ancora ignote le informazioni sulla RAM e sulla memoria interna, anche se è facile ipotizzare che il device arriverà sul mercato con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico le indiscrezioni parlano di un sensore principale 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 60 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x da 10 MP. Nessuna conferma sulla fotocamera frontale.

Nessuna informazione nemmeno sulle connessioni, ma conoscendo il processore in dotazione sappiamo che ci sarà sicuramente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC, scontato su un dispositivo di fascia alta.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 100 W e ricarica wireless. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14, con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Xiaomi MIX Flip: come sarà

Anche riguardo al nuovo Xiaomi MIX Flip abbiamo poche conferme ufficiali e tutto ciò che sappiamo proviene di nuovo dal leaker Digital Chat Station e da altri rumor sul web.

Il display principale dovrebbe essere un OLED con risoluzione 1,5 K, ma non ci sono ulteriori indicazioni al riguardo. Il processore è di nuovo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ignote le informazioni su RAM e archiviazione, ma è lecito supporre che anche questo device arrivi sul mercato con 8/12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Il comparto fotografico è molto simile al modello Fold ma senza ottica periscopica. Abbiamo, quindi, un sensore principale 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 60 MP. Anche in questo caso non ci sono conferme sulla selfiecamera.

Speculari allo Xiaomi MIX Fold 4 le opzioni di connettività, con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione. Scontata anche stavolta la presenza del chip per l’NFC.

Sconosciute le informazioni sulla batteria. Infine il sistema operativo dovrebbe essere anche in questo caso Android 14, con interfaccia utente HyperOS.