Xiaomi MIX Flip sta arrivando in Europa: ecco il prezzo

Xiaomi MIX Flip sta per arrivare ufficialmente anche in Europa, su X spuntano le prime indiscrezioni sul prezzo, sui colori e sui modelli disponibili all’uscita

Fonte foto: Xiaomi

Dopo l’introduzione sul mercato cinese lo scorso luglio, lo smartphone pieghevole Xiaomi MIX Flip sta per arrivare anche in Europa e, pur non essendoci ancora la conferma ufficiale, su X è spuntata un’interessante indiscrezione al riguardo.

Il foldable a conchiglia destinato all’Europa ha una scheda tecnica speculare alla controparte cinese anche se, come accade sempre in questi casi, i consumatori nostrani dovranno accontentarsi di un solo taglio di memoria e di una ridotta disponibilità di colori.

Xiaomi MIX Flip: cosa sappiamo sul prezzo

L’indiscrezione sulla versione global del nuovo Xiaomi MIX Flip proviene dal leaker Sudhanshu Ambhore (che collabora anche con 91Mobiles) che su X ha affermato che In Europa arriverà una sola versione del device: il modello Black con 12/512 GB, al prezzo consigliato di 1.299 euro.

Perciò i modelli con 16 GB di RAM e gli altri tagli di memoria fino 1 TB resteranno esclusiva del mercato cinese, così come le altre due opzioni di colore Viola e Bianco e edizione speciale in fibra di nylon.

Nel post, tuttavia, Sudhanshu Ambhore non specifica la data di uscita ufficiale ma, viste le moltissime indiscrezioni al riguardo, probabilmente è solo questione di tempo.

Xiaomi MIX Flip: scheda tecnica

Xiaomi MIX Flip ha un display esterno AMOLED che misura 4,01 pollici, ha una risoluzione 1,5K (1.392×1.208 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. Lo schermo esterno è protetto da un vetro Xiaomi Dragon Glass.

Il display interno, invece, è sempre un AMOLED ma da 6,86 pollici, con risoluzione 2K+ (2.912×1.224 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco.

Merita una menzione a parte anche il meccanismo interno della cerniera che ha ottenuto la Certificazione SGS ed è in grado di resistere a più di 500 mila piegature.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato per la versione global da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Due le fotocamere in dotazione (entrambe con lenti prodotte da Leica): un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un teleobiettivo con zoom ottico 2X sempre da 50 MP. La fotocamera interna è da 32 MP.

Le connessioni disponibili comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il modello destinato al mercato cinese comprende anche la comunicazione satellitare a 2 vie ma, con buone possibilità, questa tecnologia non sarà utilizzabile al di fuori della Cina.

La batteria ha una capacità 4.780 mAh con ricarica via cavo HyperCharge da 67 W e sistema Xiaomi Surge che protegge la batteria dall’usura e protegge l’integrità del componente. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Xiaomi HyperOS.

Infine questo smartphone ha la certificazione IPX8 che ne attesta la resistenza all’acqua anche in caso di brevi immersioni.