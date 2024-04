Come scegliere il software di fatturazione elettronica per agenti immobiliari

Fonte foto: Fonte foto: Shutterstock

La scelta del giusto software di fatturazione elettronica è cruciale per tutti i professionisti, soprattutto per chi è obbligato al rilascio di fattura elettronica. Anche gli agenti immobiliari, che svolgono il ruolo di intermediari nella compravendita di immobili, sono tenuti a emettere fattura elettronica quando ricevono compenso.

Dal 2024 la fattura elettronica diventa obbligatoria anche per gli agenti immobiliari in regime forfettario che non raggiungono 25 mila euro di ricavi e compensi. Quindi l’obbligo ormai ha abbracciato la totalità di questi professionisti. Molti sono ancora impegnati a scegliere un valido software di fatturazione elettronica: il prodotto giusto può davvero facilitare e sveltire le operazioni amministrative. Chi è indeciso sul software da acquistare o desidera cambiarlo può optare per Libero SiFattura, lo strumento che permette di ricevere ed emettere fatture elettroniche in modo semplice e veloce. Sicuro e personalizzabile, SiFattura è ideale per agenti immobiliari. Vediamo cosa dice la normativa e come scegliere il software più adatto.

Fatturazione elettronica, cosa dice la normativa per gli agenti immobiliari

Secondo l’articolo 1755 del Codice Civile, l’agente immobiliare iscritto al REA ha diritto a un compenso quando si chiude un affare immobiliare. La normativa non stabilisce compensi massimi o minimi e solitamente il compenso viene calcolato sotto forma di provvigioni in base al tipo di lavoro fatto. Per esempio, può essere il 4% del prezzo di vendita di un immobile o il 15% del canone annuale di affitto.

L’agente immobiliare è tenuto ad emettere fattura elettronica quando riceve il pagamento per il suo lavoro, che può rappresentare una consulenza oppure una vera e propria intermediazione per vendere o acquistare o affittare un immobile. Per chiarire meglio il suo ruolo e le operazioni che può svolgere, l’agente può proporre alcuni servizi di consulenza:

Consulenza per una compravendita o un affitto

Realizzazione di una stima immobiliare

Assistere la creazione di contratti di locazione o preliminare anche se non è svolta attività di intermediazione

Verifica documentazione e gestione pratiche amministrative e burocratiche di vario tipo in ambito immobiliare

Nella fattura occorre chiarire che si tratta di una consulenza e non di una intermediazione vera e propria.

Software di fatturazione elettronica, come sceglierlo

Gli agenti immobiliari hanno bisogno di strumenti che semplificano la gestione delle attività quotidiane. Questi professionisti, infatti, sono spesso fuori dall’ufficio e lontani dai loro computer e software di fatturazione. La maggior parte della loro giornata lavorativa si districa tra incontri con i clienti, visite agli immobili in vendita, scouting di nuovi spazi da affittare o vendere. Lavorano in mobilità e possono dedicare una minima parte del loro tempo alla burocrazia.

Per scegliere il giusto software di fatturazione elettronica per agenti immobiliari bisogna tener conto di questi aspetti. Quindi, il sistema migliore deve avere precise caratteristiche. Innanzitutto, deve garantire l’emissione di fatture elettroniche in formato XML e la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, deve rendere sicura ed effettiva la ricezione di fatture. Un ottimo software dovrà, poi, avere ulteriori funzioni. Tra queste spicca l’esigenza di poter creare un’anagrafica completa dei clienti e l’invio di solleciti automatici di pagamento. La sicurezza è un altro aspetto fondamentale perché vengono gestiti dati sensibili. Inoltre, è cruciale avere un archivio sicuro dei documenti e la possibilità di personalizzare il template delle fatture. Infine, il software deve poter essere integrato con altre soluzioni usate dall’agente immobiliare, come un CRM.

I vantaggi di usare un gestionale per la fatturazione elettronica

Usare un software di fatturazione elettronica ha enormi vantaggi per gli agenti immobiliari perché riduce al minimo il tempo impiegato su questioni burocratiche. Infatti, tra i vantaggi di un software spicca l’intuitività e la facilità d’uso, che lo rende accessibile anche a chi non ha troppa dimestichezza con gli strumenti digitali. Non mancano le funzionalità e la personalizzazione delle fatture, che migliorano la reputazione dell’agente.

Tra le tante soluzioni messe a disposizione sul mercato esiste Libero SiFattura che possiede tutte le qualità e i vantaggi elencati. Inoltre, offre anche strumenti utili per la crescita del business, come report avanzati e l’accesso multiutenza per soci e collaboratori.

Libero SiFattura si dimostra quindi ideale per gli agenti immobiliari e per chiunque abbia la Partita IVA, inclusi i forfettari. Il software gestionale di Libero è proposto in tre piani: Basic è gratuito, Lite costa 29€ l’anno più IVA e Pro ha un costo di 49€ l’anno IVA inclusa. Il piano Basic consente di ricevere fatture illimitate e permette di inviare fino a 10 fatture/anno con opzione di acquisto pacchetto extra; il piano Lite aggiunge l’invio e la ricezione illimitata di fatture B2B, l’assistenza prioritaria e la personalizzazione dei template delle fatture. Infine, il piano Pro consente invio illimitato di fatture alla Pubblica Amministrazione, la ricezione illimitata e tante funzionalità avanzate.

