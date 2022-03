Come scegliere la migliore offerta telefonica col 5G

Il paradigma dell’Internet delle cose (o più comunemente Internet of Things), ci ha portato ad essere iperconnessi, grazie a dispositivi sempre più smart. Questa rivoluzione ha posto la necessità di una rete più veloce, stabile e potente, in grado di supportare l’innovazione tecnologica della nostra società.

Ecco il perché del 5G. Una volta svanito il polverone di polemiche in merito alla sua presunta pericolosità, l’Italia si è mossa in prima linea per la sua attivazione. Dal 2019, anno della sua commercializzazione, tutti gli operatori telefonici hanno iniziato a proporre offerte di abbonamento alla nuova rete.

I vantaggi del 5G, rispetto al 4G, sono ormai comprovati, ma è davvero conveniente cambiare offerta?

Quali vantaggi offrono le offerte 5G?

Dal punto di vista del funzionamento, le offerte 5G sono in tutto e per tutto simili a quelle previste per la rete 4G. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di piani tariffari che prevedono il pagamento di un canone mensile per l’erogazione di minuti e GB.

Sebbene i piani tariffari del 5G possano avere dei costi mediamente più elevati, la differenza di prezzo col 4G è ampiamente compensata da tantissimi altri vantaggi. Prestazioni migliori, navigazione ultraveloce e una bassissima latenza rendono il 5G la scelta più conveniente, rispetto al 4G, per chi vuole fruire di contenuti in ultra HD senza alcun tipo di ritardo.

La velocità di navigazione è il principale motivo che ha spinto tanti utenti a cambiare offerta. Stando ai dati riportati da Opensignal, l’osservatore sulla connettività mobile a livello globale, l’attuale velocità media delle connessioni 5G è di 111,8 Mbps, mentre le connessioni 4G si attestano sui 75,8 Mbps: il 5G si è dimostrato più veloce del 48% rispetto al suo predecessore.

Un altro incentivo nel favorire il passaggio al 5G sta nel fatto che molte compagnie offrono Giga illimitati, spesso accompagnati da chiamate ed SMS senza limiti, non solo verso il proprio gestore, ma anche verso i numeri degli altri operatori.

Cosa offrono le offerte 4G/4G+?

Per poter essere ancora competitive sul mercato e poter far fronte al proliferare dei piani 5G, le offerte 4G/4G+ hanno saputo rinnovarsi, offrendo un numero maggiore di Giga, che spesso può arrivare ai 120 GB al mese, con messaggi e chiamate illimitati inclusi.

Tuttavia, nemmeno il 4G+, che sfrutta frequenze diverse per raggiungere una velocità maggiore (fino a 300Mbps), raggiunge i risultati del 5G. In alternativa, esistono promozioni che funzionano sia sulla rete 4G/4G+, sia su quella 5G, a patto che si abbia a disposizione un dispositivo compatibile con la nuova tecnologia.

Le offerte 4G sono sì più economiche rispetto a quelle proposte per il 5G, ma se utilizziamo lo smartphone quotidianamente e abbiamo bisogno della massima velocità, il 5G si rivela decisamente più performante. In quanto a latenza, affidabilità e velocità, il 5G non ha alcun rivale in campo.

Come comparare le offerte online a proprio vantaggio

In un contesto in cui tutti siamo sempre più connessi, non soltanto con il telefono, la capacità di stare al passo coi tempi è strettamente legata alla qualità della propria connessione. Eppure, monitorare e trovare l’offerta migliore può sembrare difficile: le compagnie cambiano i piani tariffari molto velocemente e non si tratta soltanto di trovare quello più adatto al proprio budget, ma anche quello funzionale alle proprie esigenze.

Abboccare alla prima offerta “conveniente" che viene proposta non è mai la soluzione migliore. Oggi tutti possono conoscere, in totale autonomia, le promozioni migliori disponibili sul mercato. In questo contesto, subentrano i comparatori di confronto tariffe, pensati con l’intento di aiutare il consumatore a trovare l’offerta più conveniente.

Non serve essere esperti di informatica per confrontare le tariffe 5G degli operatori telefonici: Segugio.it raccoglie le migliori offerte per la telefonia mobile in maniera chiara e intuitiva, senza la necessità di dover passare ore a fare ricerche online.

Non bisogna inserire alcun dato anagrafico: basterà selezionare la tipologia di piano desiderato, i consumi e l’operatore telefonico per paragonare i piani tariffari 4G e 5G, verificando anche l’andamento delle promozioni.