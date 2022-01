Come scoprire il titolo di una canzone con lo smartphone

Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, oppure di sentirla alla radio, in TV, su Internet e di voler sapere di che brano si tratti, e magari di conoscerne pure l’autore e il testo della canzone. Oggi, per fortuna, è possibile riconoscere una canzone con lo smartphone, grazie a Google e anche in modo estremamente semplice.

Tutti gli smartphone Android, ma anche gli iPhone con l’app di Google installata, possono infatti essere usati per far ascoltare un brano al telefono e ottenere tutte le informazioni che ci servono sulla canzone che noi, e lo smartphone, stiamo ascoltando. La procedura è facilissima e richiede pochi secondi, dopo i quali avremo subito le due informazioni principali: titolo e autore. Poi potremo avere, in pochi tap, anche altre informazioni se le vorremo. Come se non bastasse, c’è anche un’opzione in più: se siamo abbastanza intonati Google è in grado di riconoscere una canzone anche se la stiamo canticchiando.

Come riconoscere una canzone con Google

La procedura per far riconoscere una canzone ad uno smartphone è facile e veloce: è sufficiente usare l’app di Google per lo smartphone, premendo subito l’icona a forma di microfono sulla destra invece che digitando del testo. Subito dopo dovremo fare tap su “Cerca un brano“.

Il telefono si metterà in ascolto (potrebbe essere necessario concedere le autorizzazioni a farlo all’app di Google). A questo punto Google potrà riconoscere il brano all’interno di una vastissima libreria musicale, mostrandoci subito titolo e autore.

La procedura funziona anche con le cover, cioè i brani cantati e suonati da un artista diverso rispetto all’originale, ma in questo caso può capitare che venga riconosciuta la canzone originale e non la nuova versione, qualora nella libreria alla quale accede il motore di ricerca la cover non sia presente.

Una volta riconosciuta la canzone, però, titolo e autore sono solo le prime opzioni disponibili. Tra le altre opzioni offerte ci sarà anche quella per visualizzare il testo della canzone che abbiamo cercato. Il testo, però, verrà estratto da siti Web che Google ritiene attendibili e, di conseguenza, potrebbe non essere accurato al 100%.

Come trovare il titolo di una canzone cantandola

La seconda possibilità che ci offre Google per trovare il titolo e l’autore di una canzone è canticchiarla al microfono dello smartphone. La procedura è identica alla precedente, solo che invece di far ascoltare al telefono il brano che suona saremo noi a cantarlo.

Chiaramente, in questo caso il tasso di successo varia moltissimo in base al nostro tasso di bravura e alle nostre doti canore: se saremo bravi a cantare e ricorderemo il testo della canzone a memoria, allora le probabilità di trovare titolo e autore con questo metodo saranno molto alte.