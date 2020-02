Come scoprire le app che usate di più sull'iPhone

20 Febbraio 2020 - Tutti noi trascorriamo una gran quantità di tempo sui nostri smartphone. Probabilmente troppo. Il problema, però, è che quasi nessuno è in grado di rendersi conto di quanto tempo esattamente passa (o perde, in alcuni casi) ogni giorno su una determinata app. Come nessuno riesce a capire, da solo, quali sono le app che usiamo di più.

I moderni sistemi operativi mobile, però, ci vengono incontro e integrano ormai delle funzionalità dedicate proprio a farci sapere (e quindi a farci controllare) quanto tempo passiamo a guardare lo schermo. Android ha la funzionalità “Benessere digitale“, mentre iOS ha la funzionalità “Tempo di utilizzo“, che in inglese viene definita “Screen time“, cioè tempo che passiamo davanti lo schermo. Restando al mondo iPhone, quindi, possiamo sapere esattamente quali app usiamo maggiormente confrontando i tempi di utilizzo. In questo modo è facile e immediato capire se passiamo troppo tempo sui social, su WhatsApp, su un gioco o con qualunque altra app. Tutto ciò, tra l’altro, è importantissimo se ad utilizzare il cellulare è un bambino.

Come usare Tempo di utilizzo

Per sapere quanto tempo passiamo su ogni app la prima cosa da fare è attivare Tempo di utilizzo. Andando su Impostazioni > Tempo di utilizzo dobbiamo attivare la funzione e toccare su “Continua” e poi scegliere se si tratta di un iPhone personale o di un device usato da un bambino. Da questo momento in poi Tempo di utilizzo attiverà un timer ogni volta che usiamo un’applicazione e noi potremo visualizzare quanto tempo passiamo sulle app. Per farlo dobbiamo andare su Impostazioni > Tempo di utilizzo e poi toccare “Visualizza tutte le attività“. Nella stessa schermata troveremo anche la lista delle app più utilizzate, ordinate proprio per tempo di utilizzo. Da qui possiamo sapere in un batter d’occhio quali sono le app che usiamo di più su iPhone.

Come capire quali app consumano più batteria

Oltre alla questione del tempo passato davanti lo schermo, che ha a che fare con la nostra salute, c’è anche quella del tempo di attività di ogni app, che ha a che fare con la salute della batteria del nostro iPhone. Molte app, infatti, continuano a girare in background quando non le stiamo usando attivamente. Questo non viene conteggiato da Tempo di utilizzo, ma ciò non toglie che l’app continua a essere un peso per la batteria. Andando su Impostazioni > Batteria e toccando una delle colonne dello schermo possiamo scoprire quali app consumano più batteria. Possiamo anche scoprire quanto sono attive in background e questo ci può aiutare a risparmiare batteria.