La modalità scura permette di risparmiare la batteria?

Fonte foto: Shutterstock

La modalità scura è una particolare modalità di visualizzazione utilizzata da computer, smartphone, tablet e altri dispositivi che prevede il ricorso a tonalità scure per l’interfaccia. Attivando la modalità scura, quindi, lo sfondo (di una pagina web, di un’app etc.) tenderà verso il nero mentre le scritte saranno mostrate in bianco, con un effetto opposto a quello che, in genere, si chiama “tema chiaro” (la modalità scura viene chiamata anche “tema scuro” oppure Dark Mode).

Ricorrere alla modalità scura permette di ridurre il consumo energetico del display e, quindi, di garantire maggiore autonomia per i dispositivi a batteria (smartphone, tablet o notebook, ad esempio). È necessario, però, che il display abbia precise caratteristiche per poter sfruttare i vantaggi garantiti dalla modalità scura dal punto di vista dei consumi energetici.

La modalità scura è disponibile in WhatsApp oltre che in tante altre applicazioni. C’è anche la possibilità di forzare la modalità scura sui siti web con Chrome in modo da modificare il tema dei vari portali visualizzati per ottenere vantaggi dal punto di vista dei consumi energetici del proprio dispositivo.

Ecco quando la modalità scura garantisce un risparmio di batteria:

Modalità scura e risparmio batteria

I dispositivi dotati di display OLED possono sfruttare la modalità scura per aumentare la durata della batteria, riducendo il consumo energetico del display. Questo è possibile grazie al fatto che un display con questa tecnologia “spegne” i pixel per realizzare uno sfondo nero. In sostanza, quindi, ricorrendo a un tema scuro, è possibile ridurre il consumo legato al pannello OLED e incrementare la durata della batteria.

L’effettivo risparmio energetico ottenibile deve essere valutato caso per caso in quanto dipende anche dalla luminosità del pannello (come confermato dai test realizzati da un’indagine del 2021 della Purdue University) e dal modo in cui viene implementata la modalità scura dagli sviluppatori.

In ogni caso, il ricorso alla modalità scura, a condizione di poter contare su di un dispositivo dotato di un display OLED, può garantire un risparmio energetico legato alla possibilità di tagliare, in modo più o meno significativo (come detto, bisogna valutare di volta in volta), il consumo effettivo di energia legato al display del proprio dispositivo.

Gli altri vantaggi della modalità scura

La modalità scura non è pensata solo per tagliare i consumi del display. Il ricorso a tonalità scure nelle applicazioni o nei menu di un sistema operativo consente, infatti, di ridurre l’affaticamento per gli occhi, soprattutto quando si utilizza un dispositivo in una stanza buia e quando il pannello è settato su di un livello di luminosità molto elevato.

Con la modalità scura, inoltre, è possibile “personalizzare” il proprio dispositivo, modificando l’interfaccia dei menu e delle applicazioni con il ricorso a colorazioni differenti da quelle solitamente disponibili. Non c’è solo, quindi, un vantaggio energetico: la modalità scura può tornare utile in tanti contesti di utilizzo.