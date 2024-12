Come seguire il Giubileo in streaming

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Giubileo della Speranza 2025 diventa digitale e verrà celebrato anche sul web. Tutti i principali servizi online per partecipare agli eventi dell’Anno Santo

Il prossimo 24 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa a San Pietro, dando ufficialmente inizio al Giubileo della Speranza che andrà avanti fino al 6 gennaio 2026. Molti gli eventi in programma nel corso di questo Anno Santo che mai come stavolta verrà celebrato anche sul web, rendendo l’evento accessibile a livello globale.

Il Vaticano, infatti, sfruttando i canali digitali gestiti da Vatican News, trasmetterà tutti gli appuntamenti giubilari online offrendo, come si legge sul sito ufficiale, “un ponte tra la dimensione spirituale e quella digitale”.

Il Giubileo della Speranza sul web

Il portale multimediale di Vatican News proporrà gli eventi in 53 lingue differenti (inclusa la lingua dei segni) nel tentativo di raggiungere più facilmente i fedeli di tutto il mondo. Per farlo si affiderà ai flussi audio in tempo reale di Radio Vaticana (disponibile anche sull’app ufficiale), ai video di Vatican Media e Vatican News e, naturalmente, a YouTube.

Sui vari canali ufficiali sarà possibile seguire le dirette streaming degli eventi, come l’apertura della Porta Santa di San Pietro, i riassunti delle giornate e, addirittura, accedere a molti contenuti on demand, con approfondimenti, interviste e podcast per accompagnare gli spettatori nella comprensione dei temi principali dell’Anno Santo e offrire loro spunti di riflessione sulla fede e sulla celebrazione di questo Giubileo.

Altra novità per questo Giubileo della Speranza sarà l’arrivo Julia, un assistente virtuale basato intelligenza artificiale (sviluppato da Roma Capitale, Microsoft, NTTDATA e Intellera) che sarà accessibile dalle varie piattaforme di messaggistica (incluso WhatsApp) e attraverso il web per fornire informazioni utili per i pellegrini durante la loro permanenza a Roma.

Un servizio davvero molto interessante che, grazie alle potenzialità dell’AI, riuscirà a dare assistenza in tempo reale alle persone ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, senza il bisogno di una persona fisica “dall’altra parte del telefono”, a rispondere a dubbi e domande.

Tutte le piattaforme e Julia sono, ovviamente, gratuite e potranno essere utilizzate da smartphone e tablet (sia Android che iOS) e PC (con qualsiasi sistema operativo); non sarà necessaria alcuna registrazione ma bisognerà solamente avere un device connesso a Internet.

Per chi volesse, sarà anche possibile assistere alla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e all’apertura della Porta Santa anche su Rai 4K. L’appuntamento è il 24 novembre alle 18.40 sui canali 210 di Tivùsat e sul canale 101 del digitale terrestre.

L’impegno del Vaticano per il Giubileo 2025

L’idea di un Giubileo digitale nasce dall’impegno del Vaticano nell’utilizzo delle tecnologie più recenti per rendere il Giubileo del 2025 un’esperienza inclusiva e accessibile a tutti. I fedeli di tutto il mondo, infatti, potranno partecipare agli eventi anche da altri paesi, utilizzando semplicemente il proprio smartphone o qualsiasi altro device digitali, dimostrando come la tecnologia possa diventare anche uno strumento al servizio della spiritualità.