Come sono le nuove casse Bluetooth portatili di LG

A pochi mesi dall’arrivo dell’estate e dalle belle giornate da trascorrere all’aria aperta in compagnia degli amici, iniziano a fare capolino i nuovi dispositivi dedicati alla musica outdoor, come i nuovi speaker Bluetooth di LG: Xboom 360 XO3 e Xboom GO XG9Q.

Si tratta di due prodotti abbastanza diversi tra loro: il primo punta più sulla qualità d’ascolto e offre anche una discreta trasportabilità, mentre il secondo è pensato prettamente per l’uso fuori casa, anche in contesti dove potrebbe prendere polvere ed acqua, ad esempio il classico party in piscina.

LG Xboom 360 XO3: com’è fatta e prezzo

LG Xboom 360 XO3 è uno speaker omnidirezionale, che diffonde 50W di potenza a 360 gradi. Ha 3 altoparlanti: il woofer, posizionato alla base dello speaker, un altoparlante centrale in fibra di vetro per i toni medi e un tweeter up-firing con cupola in seta. La luce che viene diffusa dalla goccia di vetro posta nella parte superiore della cassa accompagna la musica e crea una piacevole atmosfera.

Dall’app Xboom è possibile impostare tre modalità di ascolto abbinate ad altrettante modalità di illuminazione: Ambiente, che è abbinata a una luce simile al bagliore di una candela, Natura, che propone i colori dell’alba e del tramonto e Party, che crea un’atmosfera festosa grazie al giallo, rosso e blu. I preset di illuminazione, invece, sono ben nove.

La cassa LG Xboom 360 XO3 può essere collocata in qualunque ambiente e spostata con facilità grazie al laccetto in tessuto che all’occorrenza può essere anche sganciato. La batteria è da 3.900 mAh per un’autonomia di 24 ore mentre la ricarica completa richiede 5 ore.

Compette le dimensioni e basso il peso: 165x327x165 millimetri e solo 3,2 kg. Il prezzo della cassa LG Xboom 360 XO3 è di 299 euro.

Xboom GO XG9Q: com’è fatta e prezzo

LG Xboom Go XG9Q è uno speaker progettato per essere davvero portatile e lo si intuisce dal design. Infatti è provvisto di un comodo manico e inoltre è certificata IP67, quindi resiste anche a brevi immersioni in acqua.

La potenza totale è di 120W, dei quali 80W sono emessi dai due woofer da 4,5 pollici e 40W dal tweeter. Le dimensioni sono di 524x245x190 millimetri e il peso è di 7,1 kg, che non sono pochi, ma va considerata anche la presenta di una grande batteria da 88 Wh che promette fino a 24 ore di autonomia.

Il prezzo della cassa Xboom GO XG9Q è di 549 euro.