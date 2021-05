È in arrivo una nuova linea di smart Tv nata dalla collaborazione tra Amazon e Toshiba. L’annuncio dei modelli è arrivato proprio nelle ultime ore e comprende una gamma con schermi che toccano dai 43 ai 75 pollici con nuove funzionalità e l’integrazione dell’assistente vocale del colosso dell’e-shopping, Alexa.

La serie C350 di Toshiba, questo il nome della linea che accomuna le smart TV recentemente nate dalla partnership tra le due aziende, comprende cinque diversi modelli con Amazon Fire TV integrato e con 5 schermi diversi. Si parte dal più piccolo, con schermo da 43 pollici, salendo a 50", 55", 65" fino alle ragguardevoli dimensioni di 75 pollici, in modo da poter coprire agevolmente le esigenze di una buona fetta di consumatori. A caratterizzarli, vi è la risoluzione 4K, disponibile per tutti i modelli, un design che prevede una scocca ridotta al minimo per dare maggiore risalto proprio all’ampiezza del pannello utilizzato, una memoria flash ampliata rispetto al passato e due ulteriori porte, rispettivamente Usb e Hdmi per connettere i dispositivi esterni.

Smart TV Amazon e Toshiba, live Picture-in-Picture

Tra i dettagli che spuntano su questi nuovi modelli vi è quello del live view Picture-in-Picture. Durante la visione dei contenuti, che si tratti di canali TV, servizi di streaming (come Netflix o Amazon Prime) o altro, queste smart TV consentono di dedicare un piccolo spazio sullo schermo per controllare i monitor presenti in casa, come la webcam esterna, il videocitofono o la cam di sicurezza nella stanza dei più piccoli, il tutto senza dover interrompere la visione principale.

Smart TV Amazon e Toshiba, l’integrazione di Alexa

Per accedere al Picture-in-Picture, così come per attivare le altre funzioni disponibili su queste smart TV, è possibile utilizzare Alexa. Con i comandi vocali che, solitamente, vengono utilizzati per la gestione dei dispositivi tramite gli altoparlanti intelligenti di Amazon, è possibile gestire le feature della TV, dalla ricerca dei contenuti al cambio delle impostazioni, senza dover utilizzare i tasti del telecomando in dotazione, se non quello per attivare il microfono in esso integrato.

Smart TV Amazon e Toshiba, altre caratteristiche

Come anticipato in precedenza, sono molti i servizi di streaming video e audio accessibili tramite le smart TV di Amazon e Toshiba, sfruttabili tramite le app presenti sul dispositivo. Inoltre, la connessione alla rete Wi-Fi è resa più sicura grazie all’utilizzo del protocollo WPA3, la terza versione del certificato di sicurezza sviluppato dalla Wi-Fi Alliance.

Smart TV Amazon e Toshiba, mercati e prezzi di lancio

Le nuove smart TV sono attualmente in vendita solo negli Stati Uniti ma potrebbero presto uscire al di fuori dei confini nazionali. Al momento è possibile preordinare due dei modelli presentati, ovvero quelli dotati di schermo più piccolo da 43 e 50 pollici, rispettivamente al prezzo di 439 e 469 dollari, ovvero circa 290 e 390 euro.