Fire TV Stick 4K Max: lo streaming all'ennesima potenza

Amazon presenta a sorpresa un nuovo dispositivo hardware: è la Fire TV Stick 4K Max e, come dice il nome stesso, è una versione potenziata della già nota Fire TV Stick 4K. Di conseguenza quest’ultima cede il passo alla nuova arrivata, che diventa la Fire TV Stick più potente ed evoluta oggi disponibile.

La nuova Fire TV Stick 4K Max, tuttavia, ha esattamente lo stesso scopo della sorella (ormai) più piccola: trasformare in una Smart TV di ultima generazione una TV non smart, o anche un monitor dotato di porta HDMI. Dalle versioni precedenti, poi, la Fire TV Stick Max eredita la compatibilità con migliaia di app e skill Alexa già esistenti, che continueranno a funzionare e, probabilmente, lo faranno anche meglio grazie alla maggiore potenza di elaborazione a disposizione. Infine, questa nuova chiavetta TV di Amazon è naturalmente compatibile al 100% con il resto dell’ecosistema Amazon e con tutti i dispositivi hardware certificati.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: caratteristiche tecniche

Fire TV Stick 4K Max è dotata di un nuovo processore quad-core con frequenza di 1,8 GHz, affiancato da 2 GB di RAM dedicati. Offre una potenza del 40% superiore rispetto alla Fire TV Stick 4K normale, a tutto beneficio dei tempi di reazione dell’interfaccia utente e di navigazione all’interno dei contenuti video.

E’ inoltre compatibile con tutti i formati e gli standard più recenti e supporta lo streaming 4K con HDR, HDR10+ e Dolby Vision, oltre ai flussi audio tridimensionali Dolby Atmos. La connessione al router di casa, poi, sfrutta lo standard Wi-Fi 6 (se supportato dal router, ovviamente).

Ci sono poi le funzioni per collegare la Fire TV Stick Max ai dispositivi della smart home compatibili con Alexa: è possibile ad esempio riprodurre sulla TV le immagini provenienti da una telecamera wireless (anche con il picture-in-picture, per continuare a guardare i film nel frattempo).

Oppure è possibile collegare in modalità wireless i dispositivi compatibili, come Echo Studio o una coppia di speaker Echo di quarta generazione, per inviare il suono a tali dispositivi in altre zone della casa.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: quanto costa

Amazon Fire TV Stick 4K Max sarà disponibile sul mercato a partire dal 7 ottobre 2021, ma è già preordinabile. Oltre alla chiavetta vera e propria la confezione include il telecomando vocale Alexa di ultima generazione, due pile stilo, l’alimentatore per la Fire TV Stick Max, un cavo USB e una prolunga HDMI utile nel caso in cui sia difficile, per questioni di spazio, connettere la chiavetta direttamente alla televisione.

Il prezzo di Amazon Fire TV Stick 4K Max è di 64,99 euro, ovviamente su Amazon.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – Chiavetta TV con televcomando vocale Alexa e connessione Wi-Fi 6 – Versione 2021