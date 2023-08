Come tracciare i cambiamenti di prezzo su Amazon

Fonte foto: Elpisterra / Shutterstock.com

Il prezzo di un prodotto su Amazon, a prescindere dalla categoria, può cambiare in qualsiasi momento, registrando una riduzione oppure un aumento. Offerte lampo, rincari e sconti più o meno significativi per i prodotti disponibili su Amazon sono sempre dietro l’angolo e stare dietro a tutti i cambiamenti di prezzo è quasi impossibile senza avere a disposizione gli strumenti giusti.

Per gli utenti alla ricerca di offerte Amazon realmente vantaggiose, infatti, ci sono diverse opzioni per tracciare i cambiamenti di prezzo dei prodotti desiderati in tempo reale. La soluzione migliore è affidarsi ad alcuni servizi di terze parti che, integrandosi con il database dell’e-commerce, riescono a garantire anche avvisi di prezzo.

Ecco allora come tracciare i prezzi e impostare un alert per i prodotti disponibili su Amazon.

Come impostare un alert di prezzo su Amazon

In questo momento, Amazon non permette di impostare un alert per i cambiamenti di prezzo dei prodotti. I clienti Amazon hanno solo la possibilità di aggiungere i prodotti desiderati alle Lista Desideri o a un’altra lista creata ad hoc per tenere sott’occhio i prossimi potenziali acquisti.

Per i prodotti aggiunti a una Lista, inoltre, Amazon fornisce alcuni dettagli sull’evoluzione dei prezzi, indicando se c’è stato un aumento o una diminuzione rispetto al momento in cui il prodotto è stato aggiunto alla lista.

Tale cambiamento viene quantificato con un valore percentuale. In caso di problemi con la gestione dei prodotti nelle liste o per qualsiasi necessità è possibile contattare l’assistenza clienti di Amazon, tramite uno dei canali disponibili.

Nelle giornate promozionali, come il Prime Day, accessibile anche attivando gratis Amazon Prime, o il Black Friday, seguire l’andamento dei prezzi è utilissimo. Per farlo, però, non è possibile usare strumenti di Amazon ma bisogna affidarsi a servizi esterni (gratuiti).

Come seguire i cambiamenti di prezzo su Amazon

Per tenere d’occhio i prezzi su Amazon, seguendo aumenti e diminuzioni, è necessario affidarsi a servizi di terze parti, in grado di monitorare il database dei prodotti Amazon e di fornire informazioni precise e aggiornate sui cambiamenti di prezzo e sulle offerte in corso.

Uno dei migliori servizi di questo tipo è Keepa, disponibile sia come app, per Android e iPhone, che come estensione per tutti i principali browser web. Con Keepa è possibile accedere allo storico del prezzo di decine di milioni di prodotti disponibili su Amazon, con l’evoluzione giornaliera consultabile tramite un grafico personalizzabile.

Keepa si integra con Amazon: installando l’estensione nel browser, infatti, il grafico che permette di seguire l’andamento del prezzo del prodotto desiderato comparirà direttamente nella pagina del prodotto stesso, su Amazon.

Si tratta di un sistema completo e personalizzabile per poter tracciare i cambiamenti di prezzo su Amazon, beneficiando di aggiornamenti in tempo reale e della possibilità di ricevere avvisi in caso di nuove offerte sui prodotti selezionati.

Un altro servizio di questo tipo a cui fare riferimento è Camel Camel Camel, disponibile sia come estensione del browser che via web. Anche questo servizio può essere utilizzato per ottenere un tracciamento dei prezzi per i prodotti di Amazon. Entrambe le soluzioni consentono di ottenere alert sui prezzi seguiti su Amazon, garantendo così un tracciamento in tempo reale.