Come trasformare uno smartphone Android in videocamera per auto

Trasformare uno smartphone Android in una dashcam per auto è possibile: ecco come rendere il proprio dispositivo una videocamera da installare in auto

Fonte foto: kpakook / Shutterstock

Uno smartphone Android può diventare una dashcam per la propria auto: basta davvero poco per trasformare un dispositivo di questo tipo in una videocamera da utilizzare sulla propria vettura. In questo modo, lo smartphone potrà diventare una vera e propria scatola nera, registrando video con la fotocamera e fornendo informazioni relative alla posizione, grazie ai dati raccolti dal GPS.

Per poter trasformare uno smartphone Android in videocamera per auto è sufficiente avere a disposizione gli accessori giusti, da abbinare al dispositivo, oltre che un’app dotata di funzionalità avanzate e specifiche per consentire allo smartphone di diventare una vera e propria dashcam. Si tratta di un sistema semplice e veloce che, inoltre, non comporta costi eccessivi.

Vediamo come rendere uno smartphone Android una vera dashcam per auto.

Accessori e app da utilizzare

Gli accessori da avere per poter utilizzare lo smartphone come dashcam in auto sono il supporto per cruscotto dello smartphone (in modo da poter installare il dispositivo come una vera dashcam) e un cavo per la ricarica, insieme all’adattatore USB per la presa di corrente del veicolo.

A questo punto non ci resta che scaricare un’app per la videosorveglianza in auto. Ne esistono svariate sul Google Play Store. Ci sono quelle che mostrano i filmati in tempo reale e salvano i video nella memoria dello smartphone, e poi ci sono quelle che registrano ogni nostro viaggio e lo salvano in cloud.

Alcune tra le migliori applicazioni di questo genere sono: DailyRoads Voyager, AutoGuard Dash Cam, AutoBoy Dash Cam e Droid Dashcam – Video Recorder. Il consiglio è fare qualche test: provando le varie app del Pla Store, in breve tempo, sarà possibile individuare facilmente l’opzione giusta da utilizzare.

Come funziona

Una volta installata l’applicazione, iniziare a usare lo smartphone come una videocamera con navigatore integrato è semplice. Per prima cosa inseriamo lo smartphone nell’apposito supporto in una posizione che sia comoda da visualizzare senza perdere il controllo della strada.

Assicuriamoci che questa posizione sia raggiungibile dal cavo per la ricarica. Non iniziamo subito a guidare ma prima facciamo delle prove da fermi, in modo da conoscere bene l’interfaccia. Questo ci eviterà di “giocherellare” mentre siamo al volante in mezzo al traffico

Il funzionamento di uno smartphone come videocamera per auto dipende, a doppio filo, dall’applicazione utilizzata per effettuare questa “trasformazione”. Alcune app, infatti, sono in grado di fornire funzionalità avanzate come la registrazione dei video in background, il monitoraggio dei dati sulla velocità (usando i sensori dello smartphone) e la possibilità di scattare foto quando vengono identificate situazioni di pericolo.