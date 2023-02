Come usare Google Lens

Ogni giorno capita a tutti di fare almeno una ricerca con Google, inserendo domande e parole chiave in uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo. Nonostante si tratti di uno strumento veramente molto sfruttato, non tutti sanno che è possibile cercare informazioni attraverso le immagini e quindi con un linguaggio diverso da quello delle parole.

In particolare a questo scopo esiste Google Lens, uno strumento con grandi potenzialità per semplificare la vita di tutti i giorni. Tramite quest’app è possibile, infatti, ottenere informazioni sulle foto caricate e immortalando direttamente ciò che ci circonda.

Ecco alcune funzioni utilissime di Google Lens che ti consentiranno di semplificare le ricerche online rendendole immediate e semplici, oltre a comprendere e toccare con mano le potenzialità della Realtà Aumentata.

Ricerca attraverso le immagini

Dall’app di Google Lens potrai ottenere, semplicemente scattando una foto, informazioni su elementi come:

Abbigliamento e articoli per la casa: hai visto le sedie perfette per casa tua ma non sai dove trovarle? Scatta una foto e Google ti darà subito ciò che cerchi, con informazioni sul brand, sulle caratteristiche del prodotto e dove comprarlo.

Se ti capita di fare screenshot mentre navighi sul web in cerca del prossimo acquisto, puoi semplicemente caricarli sull’app per trovare oggetti o capi simili anche di altri brand.

Edifici e monumenti: stai camminando per strada e un palazzo colpisce la tua attenzione. Vorresti sapere se si tratta di un edificio storico e cosa c’è all’interno . Apri Google Lens e scatta una foto, saprai subito la risposta alla tua domanda.

Biglietti da visita, volantini e manifesti: fotografando uno di questi 3 elementi, Google riconoscerà le informazioni e ti consentirà di aggiungere automaticamente il contatto o l’evento sul calendario.

Non solo, puoi fotografare anche libri, codici a barre, dipinti e opere artistiche.

Google Pixel 6a – Smartphone 5G Android sbloccato con fotocamera da 12 megapixel e batteria che dura 24 ore Grigio chiaro

Traduzione dei testi in tutte le lingue

Immagina di trovarti in un paese straniero e di non conoscere la lingua. Hai bisogno di leggere un menù per ordinare il pranzo o dei cartelli stradali per arrivare alla tua meta. Ti basta estrarre lo smartphone, aprire Google Lens, scattare una foto a ciò che vuoi tradurre e il gioco è fatto. Come per magia, sull’immagine compariranno le scritte nella tua lingua e potrai avere le informazioni che ti servono e anche copiare ed incollare il testo dove preferisci. Puoi tradurre allo stesso modo scritte o screenshot già presenti sul tuo telefono attraverso un semplice caricamento.

Questa tecnologia si chiama Realtà Aumentata proprio perché, come dice il nome, è in grado di "aumentare la realtà" inserendo elementi virtuali come scritte e link visibili attraverso lo schermo.

Aiuto per i compiti

Una funzione particolarmente interessante per gli studenti che vogliono cercare informazioni online in modo semplice e veloce: con Google Lens puoi fotografare una domanda, un problema matematico o un’equazione per ottenere la soluzione e, soprattutto, la spiegazione per comprendere il modo migliore per risolverli.

Identificazione di piante o animali

Quante volte ti è capitato di vedere una pianta e di chiederti di cosa si tratta?

Con Google Lens basta uno scatto per ottenere tutte le informazioni che ti servono, non solo il nome ma anche caratteristiche, provenienza e accorgimenti da adottare per prendersene cura.

La stessa funzione è utilizzabile anche con gli animali: attraverso la lente di Google, semplicemente scattando una foto, è possibile scoprire che tipo di animale hai davanti, ad esempio di che razza sono il cane o il gatto che hai davanti.

Ricerca multipla

Si tratta di una delle novità più recenti introdotte da Google su Lens, in grado di sfruttare appieno gli ultimi sviluppi dell’Intelligenza Artificiale: a partire da un’immagine, consente di trovare davvero ciò che stiamo cercando, integrando la ricerca con le foto alle parole, per avanzare richieste ancora più specifiche.

Ad esempio, se hai trovato la sedia perfetta per il tuo salotto ma la vorresti in plastica di colore blu, puoi inquadrare con Lens quella che hai davanti, cliccare su Ricerca multipla e scrivere "Plastica blu": Google ti aiuterà a trovare esattamente il modello che desideri.

Come accedere a Google Lens

Google Lens è molto probabilmente già presente sul tuo smartphone: per utilizzare tutte queste funzioni occorre aprire Google Lens direttamente dall’app Google Foto, accedere tramite l’assistente di Google (se attivo sul telefono) o entrare nell’app Google cliccando sull’icona della macchina fotografica, accanto al microfono nella barra di ricerca.

Adesso conosci uno strumento in più per svolgere tante attività quotidiane in un modo diverso, più veloce e soprattutto smart. Non ti resta che provarlo e guardare con i tuoi occhi le potenzialità della Realtà Aumentata di Google.