Fonte foto: Google

Dopo aver integrato Google Lens nella modalità AI potenziando notevolmente le capacità di ricerca multimodale, Google si prepara a introdurre una nuova funzione sperimentale chiamata Live for AI Mode.

L’indiscrezione proviene direttamente dall’analisi dell’ultima versione beta dell’app Google (v16.17), dove sono stati scoperti i primi riferimenti alla nuova caratteristica che potrebbe, dunque, essere annunciata ufficialmente già dalle prossime settimane.

Cosa sappiamo della nuova Live for AI Mode

Secondo le stringhe di codice presenti all’interno dell’app, la nuova funzione Live for AI Mode permetterà di interagire vocalmente e in tempo reale con la modalità AI, in modo da rendere ancora più immediata la ricerca di informazioni.

Il funzionamento, stando a quel che si legge nel codice, ricorda un po’ Gemini Live ma con un focus più orientato sulla ricerca web piuttosto che sull’assistenza personale, così come testimoniato anche dalle indicazioni scoperte dall’apk teardown: “Con Live, puoi avere una conversazione vocale in tempo reale con la modalità AI per trovare esattamente ciò che stai cercando.”

Un’altra delle novità più interessanti è che Live for AI Mode sarà integrata direttamente in Google Lens. Alcune delle stringhe rinvenute, infatti, indicano che l’esperienza sarà visiva e interattiva, invitando l’utente a “iniziare a parlare per cercare“, aumentando il volume per ascoltare le risposte oppure toccando lo schermo per interrompere l’audio.

Al momento, non sembra ancora essere possibile fare domande di follow-up e il sistema dovrebbe limitarsi ad avviare una nuova sessione, come indicato da una delle frasi nel codice.

Infine la nuova modalità non si limita solo all’utilizzo della fotocamera dello smartphone, ma sarà anche possibile condividere lo schermo tramite funzioni di screencast e attivare una trascrizione della conversazione, rendendo l’interazione ancora più accessibile e semplice da utilizzare. Oltretutto durante la conversazione, Google potrà mostrare link correlati da esplorare in tempo reale per approfondire l’argomento trattato.

Quando arriva Live for AI Mode

Come si legge dai riferimenti all’interno della beta dell’app Google, Live for AI Mode è una funzione ancora in fase sperimentale e in quanto tale “può commettere errori”, come indicato da Big G stesso.

Per il momento, non è ancora disponibile una roadmap ben definita per il rilascio globale di questa nuova caratteristica anche se, molto probabilmente, sarà contenuta in uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione quantomeno in versione beta.

Al momento, questo è tutto quello che sappiamo sulla nuova funzione, ma è più che probabile che Google fornisca ulteriori informazioni nel corso del The Android Show o del Google I/O 2025 già programmati per i prossimi giorni.