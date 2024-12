Come utilizzare le Attività di Libero Mail Personal

Fonte foto: Shutterstock

Libero Mail Personal è uno dei tanti servizi pensati da Libero per rendere la gestione delle conversazioni online più efficace. Offre agli utenti la possibilità di avere un indirizzo email personalizzato e propone una varietà di funzioni pensate, non solo per migliorare le comunicazioni quotidiane, ma anche per gestire appuntamenti e cose da fare.

Tra queste spicca la sezione Attività, uno strumento potente per organizzare compiti, rispettare le scadenze, avere notifiche in tempo reale con promemoria e non perdere neanche un evento, dalla riunione di condominio alla gestione di un progetto personale, come una ristrutturazione o la costruzione di un mobile con il fai-da-te o anche l’organizzazione del pranzo di Natale. Usare le Attività di Libero Mail Personal può dare una svolta alla gestione del tempo, ottimizzandolo e permettendo a tutti di portare a termine i propri obiettivi, con l’enorme soddisfazione che ne consegue. Si tratta di uno strumento davvero utile e sarebbe un peccato non usarlo al meglio. Vediamo, quindi, in cosa consiste la sezione Attività, cosa permette di fare e come creare, gestire o anche eliminare tutte le attività schedulate tramite questo interessante tool integrato al servizio email.

Cos’è la sezione Attività di Libero Mail Personal

Libero Mail Personal è un servizio email caratterizzato da una importante peculiarità: permette di creare indirizzi email con dominio personalizzato. Può essere utilizzato sia da gruppi di persone, come una band musicale, che da singoli, come un blogger o un content creator alle prime armi. Il denominatore comune degli utenti è quello di voler migliorare la propria identità online e fare personal branding grazie a un indirizzo personalizzato.

Oltre alla gestione della posta elettronica, Libero Mail Personal offre una serie di strumenti pensati per ottimizzare il tempo e migliorare la gestione degli impegni e della quotidianità in generale, senza dover ricorrere a software esterni.

La sezione Attività di Libero Mail Personal fa parte di questa cerchia di tool aggiuntivi e si rivela fondamentale per generare e gestire attività, impegni, cose da fare, impostando promemoria e creando liste efficaci.

Le attività possono essere suddivise in categorie personalizzabili, permettendo di tener traccia di progetti di lavoro, impegni personali o altre necessità quotidiane. La sezione è integrata con la casella di posta, evitando di perdere tempo con piattaforme esterne. Tutto è all’interno dell’account Libero Mail Personal.

Come creare e gestire le Attività su Libero Mail Personal

Creare e gestire gli impegni su Libero Mail Personal è molto semplice. Basta accedere al proprio account e atterrare sulla Home della casella di posta personalizzata.

Nella parte superiore della schermata si trova la sezione Attività, basta cliccarci sopra per accedere alla schermata principale della sezione. A questo punto è possibile cliccare sul tasto “Nuova attività” e si aprirà una nuova finestra in cui inserire tutti i dettagli:

Oggetto , identifica il nome dell’attività come “organizzazione cena natale”

, identifica il nome dell’attività come “organizzazione cena natale” Descrizione , identifica tutto ciò che occorre fare per portare a termine l’impegno, per esempio si può creare la lista delle cose da fare, come la preparazione del menù, spesa, invitati e così via.

, identifica tutto ciò che occorre fare per portare a termine l’impegno, per esempio si può creare la lista delle cose da fare, come la preparazione del menù, spesa, invitati e così via. Data iniziale e scadenza , ovvero la data in cui si vogliono terminare i lavori

, ovvero la data in cui si vogliono terminare i lavori Promemoria , per impostarne uno con relativa data

, per impostarne uno con relativa data Stato , scegliendo tra non iniziata, in corso, completata, in attesa, rinviata

, scegliendo tra non iniziata, in corso, completata, in attesa, rinviata Avanzamento, dove indicare lo stato di progressione dell’attività tra 0 e 100% nel caso in cui sia terminata

Priorità , scegliendo tra bassa, media e alta

, scegliendo tra bassa, media e alta Allega, uno spazio in cui allegare eventuali documenti, come l’invito o la lista della spesa in formato cartaceo da aprire al bisogno

Dopo aver compilato tutti i campi desiderati, basta cliccare su Crea e l’attività apparirà all’interno della sezione relativa.

Se si vuole modificare un dettaglio dell’attività, come lo stato di avanzamento o la scadenza, è possibile selezionarla e cliccare sulla voce Modifica, rappresentata dall’icona a forma di matita. Si aprirà nuovamente la finestra dell’attività dove si potranno modificare tutti i dettagli desiderati. Una volta terminata la modifica, si clicca su Salva.

Per eliminare l’attività dall’elenco presente nella schermata, basta selezionarla e cliccare sull’icona a forma di cestino. Si aprirà una finestra che chiede conferma: basta confermare e il gioco è fatto.

Ci sono altre icone che permettono di accedere velocemente a uno o più dettagli dell’attività: l’icona dell’orologio permette di spostare la scadenza, quella accanto permette di marcare l’attività come completata, si può anche esportare l’attività oppure stamparla in modo da avere tutti i dettagli in formato cartaceo.

Le altre funzioni di Libero Mail Personal

Oltre alla sezione Attività, su Libero Mail Personal sono disponibili altre funzioni utili per la gestione delle attività quotidiane come il Calendario, per non perdere le date importanti, come un compleanno, e la Rubrica, per avere la lista dei contatti sempre aggiornata, con tutti i recapiti e dettagli utili. Oltre a queste, naturalmente, non dimentichiamo tutte le soluzioni per scrivere, ricevere e organizzare la posta elettronica.

Insomma, Libero Mail Personal è un ecosistema che permette di gestire in modo efficace messaggi e attività quotidiane in modo semplice e sicuro e tramite un indirizzo personalizzato.

In collaborazione con Libero Mail Personal