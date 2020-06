Come vedere Dark 3 in streaming in italiano

I salti avanti e indietro nel tempo tipici di Dark appassionano un’enorme fetta di pubblico Netflix fin dal 2017, anno in cui uscirono i primi episodi. La serie tv ora sta per ritornare con una terza ed ultima stagione, dove finalmente rivedremo Martha, Jonas, Claudia e tutti i protagonisti.

Dark è un contenuto tedesco pensato per un pubblico molto vasto: mescola fantascienza, thriller e un tocco di horror, ma parla anche di amore e amicizia, senza contare che i viaggi nel tempo ci permettono di conoscere diversi contesti storici. Insomma, potrebbe piacere davanti a tutti, tenendo conto anche dell’ottima produzione alle spalle. La trama è ambientata nel paesino di Winden che viene coinvolto dalla sparizione di due bambini a cui seguono eventi molto strani. Da qui ha inizio tutto. Il 27 giugno 2020 sono usciti i nuovi episodi che permetteranno al pubblico di capire tutti i misteri che caratterizzano la serie. Ecco come vedere Dark 3 in streaming.

Dark 3: anticipazioni

Il trailer di Dark 3 è stato pubblicato dal canale Youtube Netflix Italia l’11 giugno 2020, dopo l’annuncio ufficiale dato il 30 maggio. La clip offre diverse anticipazioni sulla serie tv. Innanzitutto, la nuova Martha, che abbiamo visto nell’ultima puntata di Dark 2 sembra proprio che avrà un ruolo centrale e permetterà anche di capire come ha avuto origine il mondo. Lei arriva direttamente da universo parallelo ed è quindi chiaro che la nuova stagione non si giocherà solo sui salti nel tempo ma anche nello spazio.

I nuovi episodi riprenderanno anche la storia d’amore tra Martha e Jonas, ma viene insidiata da un altro personaggio, Claudia. Lei proprio come si capisce dalle anticipazioni ha un ruolo controverso che sicuramente verrà chiarito nella nuova stagione.

Quante sono le puntate di Dark 3

Proprio come la stagione precedente, anche Dark 3 avrà in tutto 8 episodi che dureranno da 45 minuti a un’ora ciascuno, tranne l’ultimo che invece sarà di 68 minuti.

Quando esce Dark 3

La terza stagione di Dark esce il 27 giugno 2020 alle ore 9:00 del mattino. La data di uscita non è stata scelta a caso: i fan ricorderanno questo è anche il giorno che, tra ipotesi e profezie, corrisponde a quello dell’apocalisse nella serie tv. Quindi la produzione ha voluto strizzare l’occhio ai fan, scegliendo una giornata speciale e creando così un’atmosfera ancora più particolare.

Dove vedere Dark 3 in TV

Proprio come tutte le stagioni precedenti, anche Dark 3 si potrà guardare su Netflix, il servizio di video streaming che tramite abbonamento permette di accedere ad un ampio catalogo fatto di serie tv, film, documentari, anime e tanto altro. I contenuti si possono guardare online su smartphone e tablet oppure usando la versione web da PC. Naturalmente sono disponibile anche sulle smart TV e possono essere visti in TV da chi ha un supporto adatto, come una console.

Per guardare Dark 3 in TV basta avviare l’app di Netflix e selezionare il contenuto dalla Home Page. La riproduzione partirà dalla prima puntata della nuova stagione se si sono seguite tutte le altre, mentre chi non lo ha mai visto lo potrà vedere dalla prima stagione.

Come guardare Dark 3 in streaming in italiano

Per vedere in diretta streaming Dark 3 è necessario utilizzare uno dei dispositivi supportati da Netflix e lanciare l’applicazione. Per guardare le puntate di Dark 3 è necessario premere sul banner dedicato alla serie TV e cliccare sul tasto riproduci presente su ognuno degli otto episodi.

La lingua originale di Dark 3 è il tedesco, ma è disponibile il doppiaggio in italiano. Per impostare la lingua italiana basta avviare la puntata in streaming e premere l’icona che raffigura tre fogli in alto a destra dello schermo. Qui è presente anche la voce che permette di scegliere l’audio e i sottotitoli. Selezionando “italiano” in uno o entrambi il gioco è fatto. La visione è consigliata ad un pubblico maggiore di 14 anni.