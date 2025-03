Come vedere in TV e in streaming gratis Feyenoord - Inter

Mercoledì alle ore 18:45 l'Inter affronta il Feyenoord nell'andata degli ottavi di Champions League 2024-2025. Ecco come vedere il match in TV e in streaming gratis.

Fonte foto: fifg/123RF.com

Sarà ancora sfida Italia – Olanda. Dopo la doppia eliminazione subita dalla Juventus e dal Milan da parte del PSV e del Feyenoord negli spareggi di Champions League, sarà ancora un’olandese a frapporsi sulla strada di un’italiana verso la finale. Negli ottavi di Champions League, l’Inter, unica rappresentante del Bel Paese nella massima competizione europea, sfiderà il Feyenoord che ha eliminato i cugini rossoneri. Una partita che sulla carta vede i neroazzurri di Simone Inzaghi grandi favoriti, ma l’Inter arriva da un periodo abbastanza complicato, con tanti infortuni e con molte partite una dietro l’altra. E il risultato dell’andata non è così scontato come potrebbe sembrare: il Feyenoord tra le mura amiche è una squadra ostica e difficile da affrontare..

Come tutti i migliori match del mercoledì di Champions League, anche Feyenoord -Inter è un’esclusiva di Amazon Prime Video ed è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming. Puoi vedere la partita sia in TV sia in streaming utilizzando l’app di Prime Video che puoi scaricare sullo smart TV oppure sul tuo dispositivo mobile. Se non sei ancora abbonato a Prime Video, puoi utilizzare l’ottima promo disponibile oggi: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni senza nessun obbligo per il rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, puoi vedere tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma: film, serie TV e contenuti per i più piccoli.

VEDI GRATIS FEYENOORD – INTER DI CHAMPIONS LEAGUE

A che ora giocano Feyenoord – Inter

Il calcio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale tra Feyenoord – Inter è fissato alle ore 18:45 di mercoledì 5 marzo. Si gioca al Feyenoord Stadion di Rotterdam.

Come vedere in TV Feyenoord – Inter

Sedetevi comodi sul divano di casa e aprite l’app di Prime Video: bastano pochi passaggi per guardare in TV Feyenoord – Inter, andata degli ottavi di Champions League 2024-2025. Se siete abbonati alla piattaforma di streaming, basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e selezionare il banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della partita di Champions League. Lo studio pre-partita comincia alle ore 18:00 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Gianfranco Zola e il grande doppio ex Julio Cruz. La telecronaca affidata al duo Piccinini – Ambrosini.

Se non avete uno smart TV, non dovete preoccuparvi. Vi basterà utilizzare una chiavetta multimediale come il Fire TV Stick e collegarlo alla porta HMDI del televisore.

Come guardare in streaming gratis Feyenoord – Inter

Se non potete essere in casa, avete la possibilità di seguire in streaming gratis Feyenoord – Inter utilizzando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet e computer. L’importante è essere abbonati alla piattaforma e avere una rete dati abbastanza stabile. Per chi non è abbonato, c’è la possibilità di utilizzare la prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a vedere Feyenoord – Inter e la partita in programma mercoledì prossimo, hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma: film e serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli.

