Come vedere in streaming e in TV Roma - Lazio su Sky o DAZN

La ventunesima giornata di Serie A 2019 – 2020 ci regala grandi partite. Alle 18:00 c’è il derby di Roma, una delle partite più sentite dell’anno e più attese dalle tifoserie delle due squadre. Roma e Lazio arrivano a questa partita con uno stato di forma completamente differente: i giallorossi sono martoriati dagli infortuni e hanno rallentato un po’ il ritmo, anche se ancora difendono la quarta posizione, i biancocelesti, invece,sono reduci da 10 vittorie consecutive e sono a soli tre punti di distacco dalla Juventus capolista.

Fonseca ha gli uomini contati, soprattutto a centrocampo dove dovrà fare a meno anche di Diawara, infortunatosi in Coppa Italia. In difesa spazio sulla destra a Santon, mentre come terzino sinistro dovrebbe giocare Spinazzola. In attacco scelte obbligate: Under, Pellegrini, Kluivert dietro a Dzeko. Simone Inzaghi, invece, ha l’imbarazzo della scelta. In attacco recupera Correa, ma l’argentino dovrebbe partire dalla panchina: spazio alla coppia Caicedo – Immobile. A centrocampo torna Luis Alberto con Lucas Leiva e Milinkovic Savic.

Il derby di Roma è un’esclusiva Sky e verrà trasmesso sul canale SkySport Serie A (202). Disponibile lo streaming di Roma – Lazio su SkyGo.

Orario inizio Roma – Lazio

Il calcio d’inizio del derby di Roma è fissato alle ore 18:00 di domenica 26 ottobre. Si gioca allo stadio Olimpico

Probabili formazioni Roma – Lazio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Come vedere in TV il derby di Roma

Come seguire in streaming Roma – Lazio

