Come vedere in streaming gratis e in TV il GP di Miami 2023 di F1

Nessuna pausa. Dopo l’avvincente GP di Baku, la Formula 1 torna in pista anche questa settimana, ma lo fa dall’altra parte del mondo. Dal 5 al 7 maggio si corre il GP di Miami che ha fatto il debutto lo scorso anno e che ha immediatamente colpo con il suo lunghissimo rettilineo, una parte guidata molto divertente e una serie di curve veloci in stile Gedda. Insomma, un circuito che piace ai piloti e anche agli appassionati. Tifosi della Formula 1 che sperano di vedere una Ferrari di nuovo in forma. Dopo un inizio difficoltoso, la monoposto italiana sembra essere tornata su standard perlomeno accettabili, come dimostra la doppia pole con terzo posto finale conquistata da Leclerc in Azerbaijan. A Miami arriveranno anche nuovi componenti e comincerà la prima fase di sviluppo della vettura che vedrà la fine nel gran premio casalingo di Imola. L’obiettivo è quantomeno di avvicinare il più possibile la Red Bull che al momento sul passo gara sembra imprendibile.

Anche il GP di Miami 2023 di Formula 1 è un'esclusiva Sky che lo trasmette sui suoi canali sportivi. Per non perdervi nemmeno un momento del gran premio statunitense sono due i canali da seguire: SkySport Uno e SkySport F1. Entrambi sono disponibili sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV, la piattaforma on demand accessibile facilmente tramite app.

GP di Miami 2023 di Formula 1: gli orari

Orari serali per il GP di Miami 2023. Il fuso orario di certo non agevola gli appassionati europei: sia le qualifiche sia la gara sono fissate in un orario post-cena. Si comincia il venerdì con il primo turno di prove libere e si arriva fino alle 21:30 della domenica, orario di partenza della gara. Ecco uno specchietto riassuntivo.

Prove libere 1 – venerdì 5 maggio ore 20:00

– venerdì 5 maggio ore 20:00 Prove libere 2 – venerdì 5 maggio ore 23:30

– venerdì 5 maggio ore 23:30 Prove libere 3 – sabato 6 maggio ore 18:30

– sabato 6 maggio ore 18:30 Qualifiche – sabato 6 maggio ore 22:00

– sabato 6 maggio ore 22:00 Gara – domenica 7 maggio ore 21:30

Come vedere in TV il GP di Miami 2023 di F1

Una copertura televisiva completa quella garantita da Sky per il GP di Miami 2023 di Formula 1. Per non perdervi nemmeno un momento del weekend di gara i canali di riferimento sono SkySport Uno e SkySport F1, entrambi disponibili sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV, il servizio on demand accessibile da qualsiasi smart TV, basta installare l’app dedicata. Oltre alle prove libere, alla qualifica e alla gara, sul canale dedicato (SkySport F1) potete seguire anche la conferenza dei piloti e tutte le interviste dal paddock fatte dagli inviati di Sky. Ma non solo. Grazie ai programmi di approfondimento non perderete nemmeno un momento di questa gara speciale.

In alternativa c’è anche TV8, canale in chiaro del digitale terrestre, che trasmette in differita sia la qualifica del sabato sia la gara della domenica. Gli orari, però, non sorridono agli appassionati: bisogna aspettare la seconda serata.

Come guardare in streaming il GP di Miami 2023 di F1

Se siete in giro a cena o con gli amici al pub, non disperatevi: c'è sempre la possibilità di vedere il GP di Miami 2023 di Formula 1 in streaming gratis, basta utilizzare le giuste piattaforme. In questo caso parliamo di SkyGo e l'app di NowTV. La prima è riservata agli abbonati Sky, mentre la seconda è aperta a tutti, basta iscriversi e sottoscrivere un pacchetto.

Per vedere la Formula 1 in streaming basta lanciare una delle due piattaforme, inserire le proprie credenziali e a questo punto cercare il canale che sta trasmettendo il GP di Miami. Una volta trovato, basta pigiare sullo schermo e nel giro di pochi secondi parte lo streaming.

C’è anche la possibilità di seguire il GP di Miami 2023 in streaming gratis, ma solamente in differita. Anche in questo caso bisogna utilizzare il sito di TV8 e accedere alla sezione dedicato all’on demand. Non bisogna né essere abbonati né registrarsi sul sito.