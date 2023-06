Come vedere in streaming e in TV il GP di Spagna 2023 di Formula 1

Scopri come guardare in streaming gratis e in TV il GP di Spagna 2023 di Formula 1 su smart TV, smartphone, computer e tablet

Back-to-back per i piloti di Formula 1. Dopo il GP di Monaco, si torna subito in pista nel GP di Spagna sul circuito catalano di Montmelò. Una gara che solitamente segna uno spartiacque nel Mondiale: tutte le Scuderie portano novità sostanziali nelle monoposto, soprattutto coloro che non hanno raccolto quanto speravano. E tra queste c’è sicuramente la Ferrari. La Scuderia di Maranello deve mettere una pezza a un inizio di stagione terrificante, con i risultati ben lontani dalle aspettative. Al momento è la terza – quarta forza del campionato dietro alla irraggiungibile Red Bull, Aston Martin e anche dietro alla Mercedes.

Il GP di Spagna 2023, quindi, sarà un punto importante per capire se l’evoluzione della SF-23 porterà qualche risultato o se la Ferrari dovrà già pensare al prossimo anno. Sulla carta il circuito è favorevole alla Red Bull, apparsa finora imbattibile su qualsiasi tipologia di pista. Rispetto al recente passato c’è anche una novità nel layout della pista: grazie a lavori di messa in sicurezza è stata eliminata la chicane prima dell’ultima curva. Il circuito è tornato al layout originale e regala sicuramente più spettacolo.

Come per tutti i GP di questa stagione, anche il gran premio di Spagna 2023 è un'esclusiva Sky e NowTV. Per seguirlo in diretta bisogna essere abbonati a una delle due piattaforme. Se ancora non siete iscritti, potete approfittare dell'ottima promo disponibile per il pacchetto sport di NowTV: l'abbonamento annuale è scontato del 33% e pagate solamente 9,99€ al mese (per 12 mesi). Praticamente è come avere quattro mesi gratuitamente. Oltre alla Formula 1 avrete accesso a un numero di contenuti esclusivi elevatissimo: le Finals NBA appena cominciate, il Roland Garros (che sta entrando nella settimana decisiva), la finale di Champions League e la MotoGP.

GP di Spagna 2023: gli orari

Classico orario europeo per il gran premio che si corre sul circuito catalano di Montmelò, vicino Barcellona. Si parte il venerdì verso l’ora di pranzo con la prima sessione di prove libere e si chiude domenica alle 15:00 con la partenza della gara. Ecco uno specchietto riassuntivo.

Prove libere 1 – venerdì ore 13.30

– venerdì ore 13.30 Prove libere 2 – venerdì ore 17.00

– venerdì ore 17.00 Prove libere 3 – sabato ore 12.30

– sabato ore 12.30 Qualifiche – sabato ore 16.00

– sabato ore 16.00 Gara – domenica ore 15.00

Come vedere in TV il GP di Spagna 2023 di Formula 1

I canali di riferimento per vedere in TV il GP di Spagna sono SkySport Uno e SkySport F1. Entrambi i canali sono disponibili sulla piattaforma satellitare di Sky e su NowTV. Oltre alle prove libere, qualifiche e gara, i due canali ospiteranno anche approfondimenti e interviste direttamente dal paddock, oltre a tutti gli interventi degli analyst di Sky. Per vedere la Formula 1 su NowTV basta avere una smartTV, installare l’app e abbonarsi. In questi giorni c’è una promo speciale dedicata al pacchetto annuale: grazie allo sconto del 33% è come avere quattro mesi gratis.

Per guardare il GP di Spagna di Formula 1 gratis c’è solo un’alternativa: il canale dl digitale terrestre TV8. Qualifiche e gara, però vengono trasmesse solamente in differita nel tardo pomeriggio.

Come guardare in streaming gratis il GP di Spagna 2023 di F1

Non solo TV. Gli appassionati possono seguire il GP di Spagna di Formula 1 anche in streaming utilizzando le varie piattaforme disponibili. Le due principali sono SkyGo e NowTV. SkyGo è riservata a tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare, mentre NowTV è raggiungibile da smartphone, tablet e computer. Per utilizzarle è necessario essere abbonati (promo speciale per i nuovi abbonati a NowTV, cliccando qui). La procedura da seguire per vedere in streaming il GP di Spagna 2023 è molto semplice: basta aprire l’app, inserire le proprie credenziali e cercare i canali SkySport Uno o SkySport F1. Dopo aver premuto sul tasto Play partirà lo streaming del canale.

