Come vedere in streaming gratis il GP del Canada 2023 di Formula 1

Scopri come vedere il GP del Canada 2023 di Formula 1 in streaming gratis su smart TV, smartphone, tablet e computer. Ecco il programma del weekend di gara

Il Gran Premio di Spagna ha evidenziato ancora di più il predominio della Red Bull: Max Verstappen ha dominato l’intero weekend fin dal venerdì mostrando un passo gara e sul giro secco inavvicinabile per la concorrenza. La Ferrari, nonostante un pacchetto di aggiornamento cospicuo, con delle nuove pance e un nuovo fondo, non ha mostrato grossi passi in avanti, con Leclerc e Sainz in difficoltà sul passo gara. In questo weekend la Scuderia di Maranello è chiamata a rispondere nel GP del Canada che si corre a Montreal sul circuito intitolato all’indimenticabile Gilles Villeneuve.

Le prime prove libere del venerdì hanno mostrato una Ferrari in grande forma, con ottimi tempi sia sul giro secco sia sul passo gara e una Red Bull stranamente in difficoltà, con Verstappen dietro sia alle Rosse sia alle Frecce d’Argento di Hamilton e Russell che hanno fatto segnare il giro più veloce. Si preannuncia un gran premio molto più equilibrato rispetto a quanto ci si poteva aspettare alla vigilia e a guadagnarci sarà sicuramente lo spettacolo.

Se non volete perdervi nemmeno un momento di questo fantastico GP del Canada, potete seguire prove libere, qualifiche e gara in esclusiva su Sky e su NowTV, le due piattaforme che trasmettono in diretta e in esclusiva tutte le gare della Formula 1. Se ancora non siete abbonati a Now TV, oggi c’è una promo veramente eccezionale: il primo mese di abbonamento scontato del 60%: 5,99€ invece di 14,99€. In alternativa potete approfittare della promo sull’abbonamento annuale che permette di risparmiare ben il 33%. Oltre alla Formula 1, potete vedere tutte le gare della MotoGP, il meglio del tennis mondiale e tutte le altre esclusive di Sky. Per abbonarvi e saperne di più, basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP del Canada di Formula 1: gli orari

Con il fuso orario gli appassionati italiani possono seguire il GP del Canada durante la cena. Prove libere, qualifiche e gara sono fissati dopo cena, complicando non poco i piani degli appassionati. Ecco una tabella riassuntiva con tutti gli appuntamenti del weekend.

Prove libere 1 : venerdì 16 giugno ore 19:30 – 20:30

: venerdì 16 giugno ore 19:30 – 20:30 Prove libere 2 : venerdì 16 giugno ore 23:00 – 24:00

: venerdì 16 giugno ore 23:00 – 24:00 Prove libere 3 : sabato 17 giugno ore 18:30 – 19:30

: sabato 17 giugno ore 18:30 – 19:30 Qualifiche : sabato 17 giugno ore 22:00 – 23:00

: sabato 17 giugno ore 22:00 – 23:00 Gara: domenica 18 giugno ore 20:00

Come vedere in TV il GP del Canada 2023 di Formula 1

Una copertura completa dell’evento che parte già dal giovedì con la conferenza dei piloti e che arriva fino a domenica con la gara e il post-gara. Per non perdervi nemmeno un momento del GP del Canada 2023 di Formula 1 i canali di riferimento sono SkySport F1 e SkySport Uno disponibili sulla piattaforma satellitare di Sky e su NowTV. Per entrambi è necessario avere un abbonamento e in questo momento il pacchetto sport di NowTV è disponibile a un prezzo eccezionale: il primo mese di abbonamento scontato di ben il 60% e lo paghi solamente 5,99€ (clicca qui per approfittare subito della promo). E puoi disdire in qualsiasi momento. Per accedere a NowTV basta avere uno smart TV e installare l’app della piattaforma. Il sistema più semplice e immediato per vedere in TV il GP del Canada 2023 di Formula 1.

C’è anche la possibilità di vedere in TV il GP del Canada su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre. Purtroppo qualifiche e gara vengono trasmesse solamente in differita.

Come guardare in streaming gratis il GP del Canada 2023 di F1

Gli orari del gran premio di Montreal sono un po’ ostici per gli appassionati italiani, ma non dovete preoccuparvi: se siete in giro potete seguirlo in streaming gratis su smartphone, smart TV, computer e tablet utilizzando SkyGO e l’app di NowTV. Entrambi i servizi sono riservati agli abbonati alle due piattaforme.

Per vedere in streaming il GP del Canada 2023 la procedura da seguire è abbastanza semplice: lanciate l’app presente sul vostro dispositivo, inserite le credenziali e poi basta cercare i canali SkySport Uno o SkySport F1 e premere sul pulsante Play. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della gara.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE