Come vedere in streaming gratis e in TV Napoli - Barcellona Champions League

Il Napoli affronta il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League 2023-2024. Si gioca mercoledì alle ore 21:00. Ecco come vederla in streaming.

Fonte foto: fifg/123RF.com

Il Napoli per cercare una delle poche gioie di questa stagione, il Barcellona per dare un senso alla propria stagione. Il Napoli Campione d’Italia in carica e il Barcellona Campione di Spagna si affrontano nell’andata degli ottavi di Champions League 2023 – 2024. Una stagione sfortunata per entrambe le formazioni: il Napoli è in un periodo burrascoso. Lunedì sera ha annunciato l’esonero di Mazzarri e ha affidato la panchina a Calzona che traghetterà la squadra fino a fine stagione. Il Barcellona, invece, arriva da un periodo piuttosto complicato: terzo in campionato e con Xavi che ha già annunciato l’addio alla panchina alla fine della stagione. Una partita che può valere un’intera stagione per entrambe le formazioni e con un Napoli che cerca il supporto del tifo di casa per trovare una vittoria che potrebbe dare una svolta a questa stagione. I partenopei ritrovano anche Osimhen, finora lontano parente dal giocatore dominante della scorsa stagione.

Come tutte le migliori partite delle italiane che si giocano il mercoledì sera, anche Napoli – Barcellona è un’esclusiva Prime Video. La partita è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e se ancora non sei iscritto, lo puoi fare adesso. Infatti, per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma c’è la prova gratuita di ben 30 giorni, basta cliccare su link qui in basso. Oltre a vedere la partita, avrai accesso a tutti i contenuti disponibili su Prime Video, compresi film e serie TV esclusivi e programmi per i più piccoli. Inoltre, abbonandoti oggi avrai accesso anche alle prossime partite di Champions League trasmesse dalla piattaforma di Amazon.

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS NAPOLI – BARCELLONA

Napoli – Barcellona: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Napoli – Barcellona è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 21 febbraio. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Come vedere in TV Napoli -Barcellona di Champions League

L’app di Amazon Prime Video è disponibile sulla maggior parte delle smart TV. Per vedere Napoli – Barcellona sul TV è molto semplice: basta lanciare l’app della piattaforma (nel caso in cui non è installata, la devi cercare sullo store presente sul televisore), inserire le proprie credenziali e poi cliccare sul banner dedicato al match. La diretta televisiva parte dalle ore 19:30 con lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Luca Toni, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola. Se non siete abbonati, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Per farlo, basta cliccare sul link qui in basso.

Come guardare in streaming gratis Napoli – Barcellona di Champions League

Se non volete perdervi Napoli – Barcellona anche se siete in giro, avete la possibilità di vedere la partita in streaming sull’app di Amazon Prime Video disponibile su qualsiasi dispositivo mobile. L’importante è essere abbonati alla piattaforma e avere una buona connessione dati. Per guardare Napoli – Barcellona in streaming gratis basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato all’evento. Se ancora non avete sottoscritto un abbonamento, avete la possibilità di farlo adesso utilizzando la prova gratuita di ben 30 giorni. Oltre a vedere questa partita di Champions, avrete accesso anche alle prossime partite delle italiane e a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

