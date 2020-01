Come vedere Napoli - Juve in diretta streaming su Sky o DAZN

26 Gennaio 2020 - La ventunesima giornata di Serie A 2019 – 2020 si conclude con il big match Napoli – Juventus. Una partita molto particolare, soprattutto per Maurizio Sarri che torna per la prima volta da avversario al San Paolo dopo aver guidato per tre anni i partenopei. Il Napoli sta vivendo il periodo più difficile degli ultimi 5-6 anni, con il tredicesimo posto in classifica che non rispecchia il valore della rosa. La Juventus, invece, ha riconquistato la vetta e ha quattro punti di vantaggio sull’Inter.

Da quando Gattuso è subentrato sulla panchina del Napoli i risultati non sono migliorati. La squadre è reduce da tre sconfitte consecutive, anche se è riuscita a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia eliminando la Lazio, la formazione più in forma del campionato in questo momento. Per risollevare le sorti della squadra Gattuso sta lavorando molto in allenamento, soprattutto sulla fase difensiva apparsa finora deficitaria. Il Napoli schiera il classico 4-3-3, ma dovrà ancora fare a meno di Mertens e Koulibaly. La Juventus arriva al San Paolo con soli due terzini titolari, mentre a centrocampo recupera Bentancur che rientra dopo le tre giornate di squalifica. Per Maurizio Sarri non sarà una partita come le altre, ma la vittoria dello Scudetto passa anche dai tre punti conquistati al San Paolo.

A che ora inizia Napoli – Juve

Napoli – Juve si gioca alle ore 20:45 allo stadio San Paolo

Probabili formazioni Napoli – Juve

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo

Come vedere Napoli – Juve in TV

Napoli – Juve è un’esclusiva Sky. Per vedere la partita è necessario sintonizzarsi sui canali SkySport Uno (201) o SkySport Serie A (202). Il match è disponibile in TV anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su NowTV.

Come guardare Napoli – Juve in streaming

Sky offre ai propri clienti anche lo streaming di Napoli – Juve su SkyGo, la piattaforma on demand della TV satellitare. Per utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato.

Per vedere in streaming Napoli – Juve è necessario lanciare l’app di SkyGo (disponibile su smartphone, tablet e computer), inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali di Sky e selezionando SkySport Uno o SkySport Serie A partirà lo streaming di Napoli – Juve. Si può vedere la partita online anche sull’app di NowTV.