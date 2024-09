Come vedere la sesta giornata di Serie A in TV e streaming

Fonte foto: naypong/123RF.com

Una Serie A che sta regalando grandissime sorprese. Dopo l’Udinese, a conquistare la vetta della classifica è il Torino, a distanza di 47 anni dall’ultima volta. Merito dell’ottimo inizio di stagione dei ragazzi di mister Vanoli, allenatore esordiente in Serie A, ma che ha subito messo in mostra le sue capacità. Torino che è protagonista anche di una delle partite più interessanti di questa sesta giornata di campionato: nel lunch game della domenica ospiterà tra le mura amiche dello stadio Grande Torino la Lazio di Baroni, reduce dalla convincente vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev. Dietro il Torino sono racchiuse in pochi punti Napoli, Juventus, Inter e Milan. Una situazione molto interessante e per certi versi inaspettata. In questa sesta giornata tanti incontri ostici, con Inter e Juventus impegnate fuori casa a Udine e Genoa, mentre il Napoli gioca in casa contro il Monza e il Milan in casa contro il Lecce.

Sesta giornata che come sempre puoi seguire in diretta TV sull'app di DAZN. La piattaforma digitale ha acquisito i diritti TV della Seria per i prossimi cinque anni, con sette gare per ogni giornata in esclusiva e le restanti tre in coabitazione con Sky e NowTV.

Serie A, le partite della sesta giornata: orari e data

Giornata spezzatino condizionata dal turno di Champions League che comincerà martedì prossimo. Si inizia con l’anticipo del venerdì alle ore 20:45 tra Milan e Lecce. Una partita sulla carta semplice per i rossoneri che devono dare seguito alla convincente prestazioni del derby. Sabato alle 15:00 è la volta dell’altra squadra di Milano: l’Inter sfida l’Udinese, un’altra delle sorprese di questo inizio di campionato. Alle 18:00 la Juventus va a Genoa, mentre alle 20:45 sfida tra Bologna e Atalanta, gli altri due club impegnati in Champions League e protagonisti di un complicato inizio di stagione. Nel lunch game della domenica, match molto interessante tra Torino e Lazio, mentre alle 15:00 doppio appuntamento con Como-Verona e Roma-Venezia. Alle 18:00 derby toscano tra Empoli e Fiorentina, mentre alle 20:45 il Napoli ospita il Monza. La sesta giornata si chiude lunedì alle ore 20:45 con Parma-Cagliari.

Venerdì 27 settembre ore 20:45: Milan-Lecce – Dazn e Sky

Sabato 28 settembre ore 15:00: Udinese-Inter – Dazn

Sabato 28 settembre ore 18:00: Genoa-Juventus – Dazn

Sabato 28 settembre ore 20:45: Bologna-Atalanta – Dazn e Sky

Domenica 29 settembre ore 12:30: Torino-Lazio – Dazn

Domenica 29 settembre ore 15:00: Como-Verona – Dazn

Domenica 29 settembre ore 15:00: Roma-Venezia – Dazn

Domenica 29 settembre ore 18:00: Empoli-Fiorentina – Dazn e Sky

Domenica 29 settembre ore 20:45: Napoli-Monza – Dazn

Lunedì 30 settembre ore 20:45: Parma-Cagliari – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

Per guardare tutte le partite della Serie A su DAZN bisogna avere un abbonamento al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus, gli unici due che prevedono il massimo campionato di calcio italiano. Le differenze tra i due pacchetti riguardano principalmente il numero di dispositivi che è possibile registrare e su quanti è possibile vedere contemporaneamente i contenuti della piattaforma, oltre, ovviamente, al prezzo. Su DAZN, oltre alla Serie A hai l'esclusiva sul campionato italiano di basket (che comincia questa settimana), la Serie B e la Liga spagnola.

Quali partite della sesta giornata puoi vedere su Sky/NowTV

Anche questa giornata Sky e NowTV trasmetteranno tre partite della Serie A. Le partite scelte sono:

Milan – Lecce: venerdì alle ore 20:45

Bologna – Atalanta: sabato alle ore 20:45

Empoli – Fiorentina: domenica alle ore 18:00

Puoi anche vedere le partite in streaming utilizzando l'app SkyGo (per gli abbonati di Sky) o l'app di NowTV (per i clienti NowTV).

