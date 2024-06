Come vedere in TV e streaming gratis Sinner - Zhang

Appuntamento alle ore 15:00 per la semifinale dell'ATP 500 di Halle tra Sinner e Zhang. Ecco come vedere il match in streaming e in TV su Sky e NowTV.

Primo torneo sull’erba e subito prima semifinale raggiunta per Jannik Sinner. Il nuovo numero uno al mondo ha raggiunto la semifinale del torneo ATP 500 di Halle in Germania, uno dei più importanti in preparazione di Wimbledon (1-14 luglio). Un torneo abbastanza complicato finora per il giovane tennista italiano che ha dovuto soffrire più del previsto e nei quarti ha avuto la meglio contro il tedesco Struff solamente nel tie-break del terzo set. In semifinale se la vedrà contro il cinese Zhang, una delle sorprese di questa prima parte di 2024. Nel quarto di semifinale contro Eubanks ha rischiato seriamente di perdere, sotto 5-3 al terzo set, ma è stato in grado di ribaltare il match e di vincere 7-5. Sulla carta una semifinale che vede favorito il nostro Jannik ,ma le difficoltà sono sempre dietro l’angolo.

Il torneo ATP 500 di Halle è un'esclusiva Sky e NowTV, che da quest'anno trasmettono la gran parte dei principali tornei di tennis. Per vedere la semifinale Sinner – Zhang del torneo ATP 500 di Halle bisogna essere abbonati al pacchetto sport di una delle due piattaforme. Oltre al tennis, con il Pass Sport di NowTV puoi vedere anche tutti i match di Euro 2024, la Formula 1, la MotoGP, la Serie A da agosto e la Champions League e tutte le Coppe Europee in esclusiva.

A che ora gioca Sinner – Zhang

La semifinale tra Sinner e Zhang è in programma alle ore 15.00 ed è il secondo match della giornata. L’orario potrebbe slittare in base alla durata della prima semifinale tra il polacco Hurkacz e il tedesco Zverev.

Come vedere in TV Sinner – Zhang, semifinale torneo ATP 500 Halle

Sky e NowTV sono le due piattaforme che trasmettono la semifinale dell'ATP 500 di Halle che vedrà protagonista anche il nostro Sinner. Per guardare l'incontro in TV basta sintonizzarsi su uno dei canali dedicati al tennis di SkySport (sono presenti anche su NowTV) e aspettare l'inizio della partita. Se siete abbonati a NowTV dovete lanciare l'app sul vostro smart TV, inserire le credenziali e sintonizzarvi sempre sui canali dedicati al tennis.

Come guardare in streaming Sinner – Zhang

Giornata di sole in gran parte d’Italia e molti ne stanno approfittando per andare al mare. Se, però, non volete perdervi nemmeno un istante del match Sinner – Zhang non dovete preoccuparvi. Per tutti gli abbonati a Sky c’è l’app SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Basta effettuare l’accesso con le proprie credenziali per cominciare a vedere la partita.

Se, invece, siete abbonati a NowTV, potete seguire Sinner – Zhang in streaming sull'app della piattaforma. Disponibile per qualsiasi dispositivo mobile, è molto semplice da utilizzare. Basta accedere con le proprie credenziali e far partire lo streaming della partita.

