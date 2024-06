Dove vedere gli Europei 2024 in TV e in streaming

Dal 14 giugno al 14 luglio si disputano in Germania gli Europei 2024: ecco come vedere le partite in TV e in streaming

Si comincia! Dal 14 giugno fino al 14 luglio la Germania ospita Euro 2024, la nuova edizione degli europei di calcio che vede l’Italia difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley. Un’edizione molto attesa e che come al solito offrirà grandissimi match e partite. Le squadre qualificate sono ventiquattro suddivise in 6 gironi. Passano agli ottavi le prime due di ogni girone e le migliori quarte. Poi si passa alla fase a eliminazione diretta fino ad arrivare alla finalissima del 14 luglio.

Gli azzurri sono nel girone B, sulla carta uno dei più duri. Affronteranno in ordine Albania, Spagna e Croazia. Saranno delle partite dure e bisognerà racimolare almeno una vittoria per essere sicuri di qualificarci alla fase a eliminazione diretta. La Nazionale di Spalletti si presenta senza grandi stelle, ma con una squadra rodata e che punta sull’esperienza di alcuni punti fermi: Donnarumma in porta, Bastoni in difesa e Barella a centrocampo. In attacco fiducia totale a Scamacca, reduce da un grande finale di stagione e dalla vittoria dell’Europa League con l’Atalanta.

I diritti TV degli Europei sono in condivisione tra la Rai e Sky (con anche NowTV). La TV pubblica italiana ha i diritti per trasmettere 31 match su 51, tra cui tutte le partite degli Azzurri, alcune match dei gironi, e quasi tutti quelli delle partite a eliminazione diretta. Sky e NowTV, invece, trasmettono tutte le 51 partite degli Europei, tra cui 20 in esclusiva (anche 4 match degli ottavi di finale). Se non vuoi perderti nemmeno un istante di Euro 2024, devi essere abbonato al pacchetto sport di una delle due piattaforme. Il PassSport di NowTV al momento è in offerta con uno sconto del 40% sull’abbonamento mensile: lo paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre a tutte le partite degli Europei, hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi, dalla Formula 1 alla MotoGP passando per la Serie A, la Champions League e tutti i migliori tornei di tennis al mondo.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Euro 2024: quando e dove si gioca

Gli Europei 2024 di calcio sono organizzati in Germania e dureranno un mese. Iniziano il 14 giugno con la partita di inaugurazione tra Germania e Scozia e si concludono il 14 luglio con la finale. Nel mezzo più di 50 partite e divertimento assicurato

Euro 2024: come vedere le partite in TV e in streaming su Sky e Now TV

Sky e NowTV sono le due uniche piattaforme che in Italia trasmettono tutti i match degli Europei 2024. Una copertura completa che si arricchisce anche di tutti i programmi di approfondimento giornalieri condotti dai giornalisti e dagli specialist di Sky. Per guardare Euro 2024 su Sky basta avere l’abbonamento al pacchetto calcio della piattaforma satellitare e sintonizzarsi su uno dei canali dedicati all’evento. Se non siete in casa non dovete preoccuparvi, avete a disposizione l’app di SkyGo per vedere le partite in streaming su smartphone, tablet o computer.

Una validissima alternativa a Sky è NowTV, servizio on demand di proprietà della stessa Sky. Per seguire in TV Euro 2024 bisogna avere l’abbonamento al PassSport che in questo momento trovi scontato del 40% e ti dà l’accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma (sono tanti e in esclusiva). L’app di NowTV è disponibile su qualsiasi smart TV e la puoi installare anche su smartphone, tablet e computer in modo da vedere in streaming le partite dell’Italia a Euro 2024.

Euro 2024: quali partite fa vedere la RAI

La TV pubblica italiana trasmette in totale 31 dei 51 match degli Europei 2024 di calcio. Una selezione piuttosto ricca che prevede 20 partite dei gironi eliminatori, più quattro match degli ottavi, tutti i quarti, le semifinali e la finale. Nelle partite scelte dalla Rai rientrano tutte quelle dell’Italia e dei nostri avversari più diretti. Per ogni giorno di gara ci sarà almeno una gara in diretta TV su uno dei canali della TV pubblica. Una copertura ampia e che viene impreziosita anche dai programmi di approfondimento serali e pomeridiani che andranno in onda sui canali della Rai.

Come vedere gli Europei 2024 in TV e in streaming sulla Rai

Il canale di riferimento della Rai per Euro 2024 sarà Rai 1, dove andranno in onda tutte le partite degli Azzurri e quelle più importanti. Il resto dei match sarà trasmesso su Rai 2 e su RaiSport HD. Se siete in vacanza o in giro e non volete perdervi le partite della Nazionale non dovete preoccuparvi: sull’app di RaiPlay le potrai seguire in streaming su qualsiasi dispositivo mobile. L’importante è avere una buona connessione a Internet.

Quando gioca la Nazionale italiana

Il debutto degli Azzurri è fissato per il 15 giugno alle ore 21:00 contro l’Albania. Sulla carta il march più semplice di quelli del girone. La seconda partita sarà il 20 giugno sempre alle ore 21:00 contro la Spagna, una delle favorite per la vittoria finale, ma che abbiamo già sconfitto tre anni fa in semifinale. L’ultimo match dei gironi il 24 giugno alle ore 21:00 contro la Croazia, partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi.

15 giugno ore 21:00: Italia-Albania

20 giugno ore 21:00: Spagna-Italia

24 giugno ore 21:00: Croazia-Italia

Euro 2024: i gruppi

Ventiquattro squadre suddivise in sei gironi. Del girone B dell’Italia abbiamo già parlato (sulla carta uno dei più duri e difficili), mentre nella tabella riassuntiva che trovate qui in basso c’è la composizione degli altri gironi. I padroni di casa della Germania hanno sulla carta uno dei gironi più semplici e il passaggio del turno sembra abbastanza scontato. Molto interessante il girone D con Polonia, Paesi Bassi, Austria e Francia.

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca